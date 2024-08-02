Ticaret Bakanı: İlk 7 ayda 71 bin firmaya 960 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl ilk 7 ayda ceza uygulanan firma sayısı 71 bin. Burada da 960 milyon liralık bir ceza uygulaması oldu." dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İstişare Toplantısı'na katılan Bolat, otomotivde, emlakta, perakende ticaret kanununda, fahiş fiyatla mücadelede, stokçulukla mücadelede, aldatıcı reklamlarla mücadelede, market denetimlerinde, tüketici korunmasında, sağlığa zararlı ürünlerde Bakanlık olarak çok yoğun denetimler yaptıklarını belirtti.

Bolat, 2023 yılında denetim sonucunda yaklaşık 56 bin firmaya 1,5 milyar lira civarında cezai işlem uygulandığını aktararak, "Bu yıl ilk 7 ayda ceza uygulanan firma sayısı 71 bin. Burada da 960 milyon liralık bir ceza uygulaması oldu." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin çalkantılı süreçler geçirdiğini anlatan Bolat, 2018 yılında Türkiye ekonomisini mahvedeceğini söyleyen bazı Batılı liderler olduğunu, ülkenin bunlara direndiğini, Kovid-19 salgını, bütün dünyayı etkileyen yüksek enflasyon ve daha sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş merkezli depremler gibi ekonomiyi olumsuz etkileyen pek çok unsurla mücadele edildiğini hatırlattı.

Kayseri'ye yapılan yatırımlara değinen Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Kayseri-Ankara Hızlı Tren Projesi de inşallah programda. İnşaatı ilerliyor, 2028 yılında Kayseri'den İstanbul'a kadar, İzmir'e kadar önce Ankara'ya uğrayıp hızlı trenle seyahat mümkün olacak. Kayseri 2023 yılında 3,6 milyar dolar ihracat yaptı. Bu yıl da ilk 7 ayda 2,1 milyar doları aştı, artış sağladı. Kayseri'nin geçen yıl yaptığı ithalat 1,6 milyar dolardı. Bunun anlamı şu, Kayseri dış ticarette net fazla veren bir şehrimiz. Ticaret Bakanlığı ve hükümet olarak Kayseri'ye çok teşekkür ediyoruz."

Bakan Bolat, TESKOMB ile görüştüğünü, Kayseri esnafından kredi almak isteyenlerin kredi taleplerinin karşılanacağını aktardı.

Kadın kooperatiflerinin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Bolat, Kayseri'nin en çok kadın kooperatifine sahip şehir olduğunu ifade etti.

Bolat, Sanayi ve Ticaret Komisyonu'ndan geçen ve ekim ayında meclis genel kurulunda görüşülecek tüketicinin korunması yasa tasarısına ilişkin şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon hanımı ilgilendiriyor. Hanımların evden satış ticaretiyle alakalı kolaylık gelecek. Sektöre güvenilirlik gelecek, düzenlemeler var bu kanun değişikliğinde, vergi muafiyeti var. Birçok hanım evden eve doğrudan satış yapıyor, biliyoruz. Onları da rahatlatacak bu konu. Bunun yanında aldatıcı reklamların cezaları 10 katına kadar arttırılacak ama uzlaşma da getirecek. E-ticaret yasasıyla ilgili bir değişiklik var. Ekonominin, piyasanın ihtiyaçlarına göre gerekli düzenlemeleri sizlerden aldığımız eleştiri, katkı, öneriler ile birlikte ekonomi koordinasyon kurulunda ve parti üst yönetimiyle de tartışarak Bakanlar Kurulunda bu konularda karar vererek yasalaştırıyoruz."

"Bir oldukça önümüzdeki engelleri aşarız"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise kayıt dışı ile mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

Yeni çıkardıkları 63 maddelik yasanın bir maddesinde, kayıt altında olmayanlarla ilgili bir hüküm de bulunduğuna dikkati çeken Elitaş, "Bugüne kadar kayıt altında olmayanları tespit etmek zordu. Kayıt altında olmayanlarla ilgili vergi sağlamak da resen takdir yolunu gerektiriyordu. Nasıl resen takdir edeceğiyle ilgili herhangi bir hüküm yoktu. Ama şimdi ona resen takdir edebilmekle ilgili bir hüküm de koymuş olduk." dedi.

Sorunları çözmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Elitaş, şunları söyledi:

"Çünkü 20 yılda yapılmayan, hayal edemediğimiz şeyleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar getirdik. Olmaz, olamaz diye zihnimizde dahi hayallerini kuramadığımız meseleleri bugün bu noktaya doğru getirdik. 2007 yılında mortgage (konut kredisi) yasası çıkarılırken Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 120 ay vadeyle konut satarlardı. Biz bunu 20 yıl vadeli hale getirdik. TOKİ vasıtasıyla kentsel dönüşümle ilgili çok önemli işler yaptık. Onun için, olmayacak diye bir şey söz konusu değil. Bir oldukça, beraber oldukça, fikir birliği yaptıkça önümüzdeki engelleri inşallah aşarız. Milli birliğimizi Türkiye içerisinde de koruyabildiğimiz takdirde, basit siyasi çekişmeler doğrultusunda değil, siyasetin yumuşatılması, muhalefetin normalleşmesiyle birlikte inşallah önümüzdeki engelleri aşacağımızı ümit ediyorum."

Programda, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de konuşma yaptı.

Öte yandan Bakan Bolat, toplantı öncesi Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığına ziyaretler gerçekleştirdi. Bolat, KTO'daki toplantıya katılan kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini de inceledi.