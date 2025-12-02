Haberler

Bakan Bolat'ın Mısır ziyaretinde D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması için adım atıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ziyareti kapsamında D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır ziyareti kapsamında D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 Ticaret Bakanları Konseyinin 4'üncü Toplantısı'na katıldıkları bilgisini verdi.

D-8'in, 15 Haziran 1997'de eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın önerisiyle İstanbul'da kurulduğunu anımsatan Bolat, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı D-8 Liderler Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın teşkilata üye olduğuna dikkati çekti.

Bolat, D-8 Grubu'nun toplam 1 milyar 245 milyonla dünya nüfusunun yüzde 15'ini temsil ettiğini, 5,1 trilyon dolar milli geliri, ortalama 4 bin 115 dolar kişi başı milli geliri, 1,1 trilyon dolar ihracatı, 1,2 trilyon dolar ithalatı ve yüzde 7'lik teşkilat içi ticaret oranı olduğunu aktardı.

Söz konusu toplantıda ele alınan konulara değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve müzakerelerin başlatılması hususlarında önemli ve somut adımlar attık. Ayrıca, anlaşmanın genişletilmesi sürecine ilişkin yapılacak ilk müzakere toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. D-8 bünyesinde daha adil, daha kuşatıcı ve daha tesirli bir ticaret düzeninin tesisine katkı sunma kararlılığımızı beyan ettik. İslam dünyasının mühim bir çekim merkezi olan ve enerji hariç İslam dünyası ihracatının yüzde 63'ünü deruhte eden D-8, Azerbaycan'ın iştirakiyle daha güçlü bir hüviyete kavuşmuştur. Kardeş D-8 ülkeleri ile ticari işbirliğini daha ileri taşımak için yürüdüğümüz bu yolda Rabb'im önümüzü açık, gönüllerimizi bir, hedeflerimizi yüksek, adımlarımızı sağlam eylesin."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.