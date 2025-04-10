Bakan Bolat: "İklim değişikliği ve dijitalleşme ekonomik yapıda değişimlere yol açtı"

"Küresel ekonomide pazarın işleyişini bozan politikalarla mücadele etmeliyiz"

Bakan Bolat, OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nun açılışında konuştu

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde çok taraflı iş birliği 'adil dönüşümün' sağlanması adına önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra ticari kısıtlamaların ve uyum maliyetlerinin en aza indirilmesi için farklı yaklaşımların birbiriyle uyumlaştırılması gerekmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Yükselen Pazarlar Forumu imza törenine katıldı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada küresel ekonomide köklü değişimler yaşandığına dikkat çekti. Bolat, "Geçtiğimiz yıllarda, küreselleşme önemli ölçüde başarılı olmuş ve dünyadaki yoksulluğu azaltmış olsa da, kaydedilen ekonomik büyüme ve refah farklı bölgeler ve ekonomiler arasında eşit oranda paylaşılamamıştır" diye konuştu.

Dünya ticaretinde yaşanan sorunlardan bahseden Bolat, "Dünya ticaretindeki büyümenin dengesizliği ve eşit olmayan rekabet koşulları, korumacılığın ve büyük ekonomik bloklar arasındaki ticari gerilimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ayrıca, dünya ticareti ve ekonomisi yıllardır arz zincirindeki kopukluklar, lojistik engeller ve jeopolitik çatışmalar gibi güçlüklerin etkisi altındadır" ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliği ve dijitalleşme ekonomik yapıda değişimlere yol açtı"

İklim değişikliği ve dijitalleşmenin ekonomik yapıda değişimlere yol açtığını aktaran Bakan Bolat, "İlk olarak, iklim değişikliği özellikle gelişme yolundaki ülkelerde, aşırı hava koşulları, gıda güvenliği ve enflasyon ile kırsal kalkınma ve ekonominin genel işleyişine yönelik riskleri beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede, üretim ve tüketim süreçlerinde yapısal değişim gerektiren 'yeşil dönüşüm', ekonomi politikalarının merkezinde yerini almıştır" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, ikinci olarak da dijitalleşmenin küresel ekonomide değişimlere neden olduğunu söyledi. Bolat, "Dijitalleşme küresel ekonominin işleyişinde çığır açan bir değişime sebep olmuş ve özellikle endüstriyel devrimin ilk aşamalarında geride kalmış olan ülkeler için büyük fırsatlar oluşturdu. Ancak, dijital teknolojilere erişimde fırsat eşitsizliği ve finansman konuları ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir" dedi.

"Çok taraflı ekonomik sisteme ihtiyaç var"

Çok taraflı bir ekonomik sisteme ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bakan Bolat, "Serbest ve adil ticaretin faydalarını muhafaza ederken küresel ortak değerleri de gözeten, finansmana erişimi iyileştiren ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, güncel sorunlara yanıt verebilen birçok taraflı ekonomik sisteme ihtiyaç duyulmaktadır" diye konuştu.

"Küresel ekonomide pazarın işleyişini bozan politikalarla mücadele etmeliyiz"

Çok taraflı işbirliklerinin önemini vurgulayan Bakan Bolat, "Küresel ekonomide eşit rekabet koşulları sağlayabilmek adına, kurallara dayanan çok taraflı ticaret sistemini güçlendirmeli ve pazarın işleyişini bozan politikalarla mücadele etmeliyiz" sözlerini ifade etti.

Bakan Bolat, dünya ekonomisinde ayrışmadan kaçınmak ve etkili sonuçlara ulaşabilmek için yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Bolat, "Bu alandaki çok taraflı iş birliği 'adil dönüşümün' sağlanmasının yanı sıra, ticari kısıtlamaların ve uyum maliyetlerinin en aza indirilmesi için farklı yaklaşımların birbiriyle uyumlaştırılması açısından önem taşımaktadır. Bu yöndeki adımlar, etkin teknolojilerin ve en iyi uygulama örneklerinin yayılması için de uygun ortamı oluşturmalıyız" dedi.

Dünya nüfusunda halen açlıkla mücadele eden insanların olduğunu söyleyen Bolat, "İklim değişikliğinin tarım üzerinde daha önce benzeri görülmemiş riskler oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, gıda güvenliğinin sağlanması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi için tarım pazarlarının iyi işleyişi ile güçlü gıda ve tarım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olarak çok taraflı diyalogun artırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü: "Küresel değer zincirlerinin dış şoklar karşısındaki dayanıklılığının arttırılması ve küresel tedarik yapısının uzun vadeli istikrarının sağlanması için çalışmalıyız. Bu çerçevede, tedarik kanallarının çeşitlendirilmesi, bağlantılılığın güçlendirilmesi ve kritik girdilere kesintisiz erişimin sağlanması için mal ve hizmetlerin sorunsuz ve etkin dolaşımına hizmet edecek küresel ve bölgesel inisiyatiflere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, dünya çapında yatırımların ve ortaklıkların arttırılması bölgeler arasında küresel tedarik kapasitesinin ve küresel değer zincirlerinin faydalarının eşit şekilde dağılmasına yardımcı olacaktır."

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından OECD'nin İstanbul'daki merkezinin faaliyetlerinin devam etmesi adına Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol imza töreni düzenlendi. Törende imzalar Ticaret Bakanı Bolat ile OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann tarafından atıldı.