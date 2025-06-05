Bakan Bolat: İhracatta Yeni Rekor, 265,5 Milyar Dolar

Bakan Bolat: İhracatta Yeni Rekor, 265,5 Milyar Dolar
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023'te 255,8 milyar dolar olan en yüksek ihracat tutarını, 2025 yılı Mayıs ayında son 12 ayda 265,5 milyar dolara taşıdıklarını açıkladı. Bakan, ihracatın artışında sağlanan destekler ve stratejilerin etkili olduğunu vurguladı.

1) BAKAN BOLAT: İHRACAT TUTARINI MAYIS AYI İTİBARIYLA 265,5 MİLYAR DOLARA TAŞIDIK

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2023'te 255,8 milyar dolar olarak kayda geçen Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat tutarını, 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda 265,5 milyar dolara taşıyarak bir üst mertebeye çıkardık" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına adım atarken ihracat cephesinde yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, paylaşımında, "2023'te 255,8 milyar dolar olarak kayda geçen Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat tutarını, 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda 265,5 milyar dolara taşıyarak bir üst mertebeye çıkardık. Bu başarı; vizyoner teşvik politikalarımız, ihracatçılarımızı güçlendiren destek paketlerimiz ve yenilikçi pazar stratejilerimizin eseridir. Nitekim son 24 ayın 13'ünde ithalatı gerileterek dış ticaret açığımızı yüzde 27'nin üzerinde daraltmayı başardık" dedi.

Bakan Bolat, açıklamasına su şekilde devam etti;

"Üretim çarklarımızın temel direği olan esnaf ve kooperatiflerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık; toplam 216,8 milyar TL'lik uygun koşullu finansmanla omuzladık. Öte yandan, sınır kapılarımızı ülkemizin güvenlik hattı olarak gördük; 90 milyar 797 milyon TL değerindeki kaçak ticari eşya ve yasaklı maddenin geçişine set çekerek milli ekonomimizi ve toplum sağlığımızı koruduk. Tüketicilerimizin haklarını da aynı hassasiyetle muhafaza ettik. 81 ilde kesintisiz sürdürdüğümüz denetimlerle 165 bin firmaya ve 1 milyon 300 bin ürüne titizlikle baktık; haksız uygulamalara 5,8 milyar TL idari para cezası uyguladık. Esnafımızla, iş insanlarımızla, vatandaşımızla omuz omuza; 81 milyon tek yürek olarak, Türkiye Yüzyılı'nı ticaretin yüzyılı olarak birlikte inşa etmeye kararlıyız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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