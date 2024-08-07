Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatçılara Daha Fazla Destek Vereceklerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bakanlığın tüm bütçesi, teşkilatı ve mevzuatıyla her zaman ihracatçının yanındayız. İhracatçıya ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. Onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz" dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 6'ncısı başladı. Fuara, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve Başkan Vekili Mustafa Paşahan katıldı. Fuarda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin kaliteli ve geniş ürün çeşitliliği ile esnek ve hızlı üretim kapasitesinin, rekabet avantajı sağlayarak küresel pazarda kendisini öne çıkardığını belirterek, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Geçen yılı ihracatta 255,4 milyar dolar mal, 101,2 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapattık, dış ticaret açığını 110 milyar dolardan 106 milyar dolara düşürdük. Geçen yıl Türkiye 1 trilyon 118 milyar dolarlık milli gelire ulaştı ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin 110 dolara yükseldi. Bu yıl da göstergeler olumlu ilerliyor. İlk çeyrek itibarıyla milli gelirimizin toplamının 1 trilyon 159 milyar dolara yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yüzde 5,7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu 5,7 büyümenin 1,6'sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız" dedi.

"İhracatçılardan daha fazla gayret göstermelerini istiyoruz"

Bu yıl ihracatın iyi yolda ilerlediğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yıl sonu için 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefi ortaya koyduk. Temmuz itibarıyla son 12 aylık ihracatın 261,5 milyar dolar rakamına ulaştı. Bu bir rekor. Hizmetler ihracatı da yıllık 106,5 milyar dolara yükseldi. Demek ki hedeflerimizi gerçekleştirmeye biraz daha gayret, mücadele gerekiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı olarak, hükümetimiz olarak her daim yanınızdayız. Yılın 7 ayında mal ihracatı 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 150 milyar dolara, hizmet ihracatı ise yüzde 9 yükselişle 55 milyar dolara yaklaştı. Hedefi gerçekleştirmek için ihracatçılardan daha fazla gayret göstermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İhracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz"

İhracat hedeflerine giden yolda bakanlık olarak tüm bütçe, teşkilat ve mevzuat ile ihracatçıların yanında olacaklarını kaydeden Bolat, "Yılbaşında bütçemiz 38 milyar liraydı. Bütçemizin yüzde 60'ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz. Sene içerisinde ihracatçılarımıza bir yılda yurt dışında 5 fuara katılma desteği verirken, yüzde 50'ye kadar, şimdi fuar sayısını 10'a çıkardık. Hedef ülkelerde yüzde 70 destek veriyoruz, hedef sektörlerde bu yüzde 75'e çıkıyor. Dolayısıyla IFCO da dahil bütün uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk tekstili, Türk konfeksiyonu dünya çapında bir üne sahiptir"

Konuşmasına devam eden Bolat, "32,5 milyar dolar ihracatı olan tekstil ve konfeksiyon sektörü Türkiye için gerçekten lokomotif bir sektördür, dünya çapında meşhur olmuştur. Artık Türk tekstili, Türk konfeksiyonu dünya çapında bir üne sahiptir. Türkiye, İstanbul moda merkezi olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerinin üçüncü en büyük tedarikçi ülkesiyiz. Dünyada tekstil ve konfeksiyonda 7'nci en büyük tedarikçi ülkeyiz. Bu başarılar sizlerin on yıllarca süren emekleriniz, gayretleriniz ve bizim de hükümet olarak 21 yıldan fazladır sizlere olan desteklerinizin birleşmesiyle gerçekleşmiştir. Onun için konfeksiyoncularımız, hazır giyimciler, tekstilciler morallerini her zaman yüksek tutsunlar. Özellikle AB ve Amerika'daki ithalat talebinde bir düşüş var son 1,5 senedir. Bu konfeksiyon sektöründe de kendini gösteriyor. Yüzde 15'ler civarında ama sonbahardan itibaren gerek ABD'nin gerekse AB'nin faiz indirimlerini hızlandırarak ekonomilerini canlandırma arayışına girecekleri artık iyice belli oldu. Bu, küresel talebe de yansıyacak. İnşallah tekstil ve konfeksiyonumuz için de yeni pazar imkanları ve kapıları açılacak" diyerek sözlerini tamamladı.

"En kıymetli markamız İstanbul ve Türkiye"

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Hazır giyim sektörü, hem ihracatımızın hem sanayimizin lokomotif sektörlerinden biri. Siz tekstilcilerin başarısı aslında ülkemizin başarısı demektir. Her birinizin çok kıymetli markalarınız var fakat ama bunların içerisinde en kıymetli markamız İstanbul ve Türkiye. İstanbul'un marka değeri, Türkiye'nin güvenli bir liman olarak dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen yerinde durması orta ve uzun vadede emeklerinizin karşılığını verecek" dedi.

"Kurun ihracatçının nefes alacağı bir seviyeye gelmesini bekliyoruz"

Fuarın açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Bu fuarın tek bir rakibi var oda kendisi. Bundan sonra bu fuarın en önemli görevi kendini geliştirmek ve uluslararası güzel yerlere gelmek. İhracatımızı daha iyi yerlere taşımak için, mutlaka enflasyonla döviz kuru arasındaki korelasyonun daha makul bir yere gelmesini bekliyoruz. Bir yıl içerisinde enflasyonla kur arasındaki makas yüzde 50'lere geldi. Paralel bir korelasyon olmasını beklemiyoruz. Makul bir şekilde kurun ihracatçının nefes alacağı bir seviyeye gelmesini bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL