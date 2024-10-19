Bakan Bolat: "Deprem bölgesine iki yılda 2 trilyon liranın epey üzerinde kaynak aktarıldı"

İSTANBUL (İHA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesinin yeniden imarı için çok büyük kaynaklar aktarıldığını belirterek, "Deprem bölgesine iki yılda iki trilyon liranın epey üzerinde kaynak aktarıldı. Gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti gibi çabalara karşı alarm durumundayız ve yoğun yakalamalar yapıyoruz. Bu senenin 9 ayında uyuşturucu yakalamalarımızda yüzde 400 artış sağlandı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Önder Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ÖNSİAD) 5'inci Olağan toplantısında konuştu. Bolat, ekonomide sürekli olarak büyüdüklerini ve küresel aktörler ile aynı mecrada yer aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin ekonomik görünümüyle ilgili yakın döneme ait rakamlar bariz bir şekilde Türkiye'nin gücünü ve dayanıklılığını ortaya koyuyor. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca kültürlerin ve ticaret rotalarının buluştuğu bir coğrafya. AB ile Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde çok iyi tesis edilmiş ekonomik ilişkiler oldu" dedi.

"Daha 2 yılı dolmadan deprem bölgeleri hızla ayağa kalkıyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerine değinen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Depremlerin yol açtığı maddi hasar tahmini ilk olarak 105 milyar dolar oldu. Asrın felaketi olarak görülen bu depremlerin gerek enkaz kaldırma gerek arama kurtarma gerekse 13 milyon insanın barınma, gıda, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında hükümetimiz çok başarılı bir kriz yönetimi gösterdi. Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadele, depremin etkileri, bölgedeki savaşlar ve tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl önemli bir büyüme kaydetti. Bu yılın da ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,5 büyüdük. Ortalaması yüzde 3,8'lik büyüme rakamına ulaştık. Bu büyük sıkıntılar ve doğal afetlerden sonra bu büyüme performansını göstermek çok büyük bir başarıydı. Biz bunu sizlerle, halkımızla, özel sektörle, dinamik ekonomimizle, müteşebbislerimizle yaptık. İhracatımızı artırarak yaptık. Bu süreçte deprem bölgesine çok büyük kaynak aktarılması gerekiyordu. Deprem bölgesine iki yılda iki trilyon liranın epey üzerinde kaynak aktarıldı. Şubat 2023'te deprem olduğunda bizim gider bütçemiz 4,5 trilyon lira olarak belirlenmişti. Sonra temmuz ayındaki ek bütçeyle 6 trilyon liraya çıkarılmıştı. O zamanki hesaplara göre depremin yükü 2,2 trilyon liraydı. Yani devletin bütçesinin yüzde 40'ı kadar bir harcama gerekiyordu. Bu da ancak dayanışmayla başarılabilir. Bakın daha 2 yılı dolmadan deprem bölgeleri hızla ayağa kalkıyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye son 22 yılda baştan aşağı yenilendi"

Türkiye'nin milli gelirinin geçen yıl sonu itibarıyla 1 trilyon 130 milyar dolara, bu yılın ilk yarısı itibarıyla da 1 trilyon 202 milyar dolara ulaşıldığını belirten Bolat, "Kişi başına düşen milli gelir ise 14 bin 500 - 15 bin dolar aralığına yükselecek. Son 20 yılda Türkiye yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdü. Bu büyüme oranına sadece Çin ve Hindistan rakip olabildi. Türkiye baştan aşağı yenilendi. Okulları, üniversiteleri, kamu hastaneleri, yolları, köprüleri, havalimanları, deniz limanları, hızlı tren projeleri, duble yollar olmak üzere Türkiye baştan aşağı yenilendi. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz. Muhalefet son zamanlarda sürekli olarak bir kriz edebiyatı yapıyor ve sosyal medyadaki yalan ve iftira furyalarıyla toplumsal alanda ülkeyi bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyor. Bununla kendine iktidar yolu aramaya çalışıyor. İnşallah bizim aziz ve necip milletimiz çalışan, dürüst, vatansever, terörü yok etmiş, ateş çemberi içinde olduğu coğrafyada 22 sene istikrar içinde, sağlam ve güçlü bir şekilde ordusunu, savunma sanayisini güçlendirmiş, üretimini artırmış Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu iktidara 22 sene nasıl destek olduysa inşallah yine muhalefetin hedefini ve kriz tellallığını kursaklarında bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

"Ekonomimizi her geçen yıl büyütüyor ve dünyadaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz"

Türkiye'nin savunma sanayisinde son zamanlarda yakaladığı başarılardan bahseden Bakan Bolat, "Yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Türkiye'nin son 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası yatırım çekti. Ancak hamdolsun vatandaşımız, özel sektörümüz ve dışarıdan gelen yatırımcılarla ekonomimizi her geçen yıl büyüte büyüte dünyadaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz ve basamak basamak yükseliyoruz. Turizmde bu yıl 60 milyar dolar hedefliyoruz. Fuarcılıkta ise Türkiye Avrupa'nın parlayan yıldızı oldu. Bölgenin en önemli fuarları artık Türkiye'de yapılıyor. Türkiye otomotivde, seramikte, beyaz eşyada, tekstilde, inşaat malzemesinde ve sanayinin birçok alanında büyük başarılara imza attı. Dış ticaret açığımızı hızla azaltıyoruz. 122 milyar dolara kadar çıkan açık şu anda 78,5 milyar dolara düştü. Cari açığımız 55,6 milyar dolardı ağustosta 11,3 milyar dolara düşürdük. Ağustosta işsizlik yüzde 8,5'e gerilerken, son bir yılda yüzde 10'un altında seyretti. İstihdam toplamı 33 milyona yakın. Covid-19'a, Rusya-Ukrayna Savaşı'na, enerji krizine, deprem felaketine ve özellikle enflasyonla mücadeledeki bir dengeleme ve parasal sıkılaşmaya rağmen istihdam düzeyini korumayı başardık" diye konuştu.

"Enflasyonda hızlı bir iniş sürecine gireceğiz"

Orta Vadeli Program'a ilişkin bilgiler veren Bolat, "Temel amacımız deprem bölgelerini toplam 3 yılda ayağa kaldırmak, 1,5 yıl tamamlandı. İkinci yılını birkaç aya tamamlayacağız. Üçüncü yılda inşallah enflasyonda hızlı bir iniş sürecine gireceğiz. 2023 yılı geçiş süreciydi. 2024 Haziran'dan başlayarak dezenflasyon süreci başladı. 2025 ve 2026 yılları istikrar dönemi olacak. 20'li rakamların altına ve sonrasında tek haneli rakama indireceğiz enflasyonu. Uluslararası kurallara aykırı ithalatlara karşı aldığımız tedbirlerle ithalatta önemli gerileme sağladık. Yıllık ithalatımız son 12 ay itibarıyla pik noktası olan 372 milyar dolardan 340 milyar dolara geriledi. Gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti gibi çabalara karşı alarm durumundayız ve yoğun yakalamalar yapıyoruz. Bu senenin 9 ayında uyuşturucu yakalamalarımızda yüzde 400 artış sağlandı" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Yorulmaz ile ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ekrem Kap tarafından Bakan Bolat'a günün anısına hediye takdim edildi. - İSTANBUL