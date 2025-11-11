Bakan Bolat: "ABD ile iş birliğimizi daha büyük rakamlara yükselteceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bizim bakanlık olarak uzak ülkeler stratejimiz ve hedef ülkeler stratejimiz kapsamında yer alan ABD ile İnşallah ticaret, yatırım, enerji iş birliğimizi daha büyük rakamlara yükselteceğiz" dedi.

Hedef Pazar ABD Zirvesi; Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ticaret Merkezleri iş birliğinde gerçekleştirildi. TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Bolat, ABD'nin ihracatta ikinci büyük ticaret ortağı haline geldiğini aktardı.

Bakan Bolat, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü ihracat iklim endeksinin dün açıklandığını hatırlatarak, Eylül ayında 51,7 seviyesindeydi. Ekim ayında 0,7 puan artışla 52,4 seviyesine yükseldi. Bu son 17 ayın en yüksek değeridir. 50'nin üzerinde olması demek ihracatla ilgili olumlu iklimin devam ettiğini göstermektedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2 destek mekanizmasının yürürlüğe girdiğini anlatan Bakan Bolat, "Artık alıcı kredilerinde orta ve uzun vadeli kredilerin yanında kısa vadeli alıcı kredileri de destek kapsamına alındı. Böylece yurt dışında müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarına da finansman maliyetinde destek verilecek. İkinci bir destekte ihracat konsorsiyumlarının harcamalarına, yurt dışı birim kiralama, kurulum ve konsept mimari çalışma giderleri, depolama hizmetlerine ilişkin giderler destek kapsamına alındı ve ihracat konsorsiyumları hedef pazarları için 5 yıl süreyle desteklenecekler" ifadelerine yer verdi.

"Pazarlarda artık ekmek aslanın ağzında değil, midesinde, hatta bağırsağında"

Bakan Bolat, ekonomik büyümenin lokomotifinin dünya ticareti olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ticareti her zaman ortalama büyüme oranının 2 katı olurken önceki 20 yılda son 5 yılda böyle bir tablo yok. Bu da neyi gösteriyor? İşler kızışıyor. Pazarlarda artık ekmek aslanın ağzında değil, midesinde, hatta bağırsağında. Yani ekmeği oradan çekip alacaksınız. Bir de kendi emeğinizle çok büyük bir mücadele vereceksiniz. Bütün dünyadan gelen ithalatlara karşı ve de ihracat pazarlarınızda bütün dünyadaki rakiplerinizle mücadele edeceksiniz yeni pazarlar bulmak veya mevcut pazar payınızı kaybetmemek için. Bu iş kolay değil. Burada hükümetimiz, hep ihracata dayalı büyüme stratejisiyle Türkiye ekonomisinin 22 yılda yüzde yıllık 5,4 büyüterek milli gelirimizi 6 buçuk katı dolar bazında yükselterek 238 milyar dolarla bir buçuk trilyon doları aşan bir noktaya taşıdık. Kişi başına milli gelir de 3 bin 600 dolardan16 bin doların üzerinde bir rakama taşıdı. Ama ihracata dayalı büyüme de artık kumbarada kuruş biriktirir gibi ihracatınızı gıdım gıdım arttırma mücadelesi veriyoruz. Hem mal ihracatında hem hizmetler ihracatında."

Türkiye olarak ABD pazarında yoğun bir şekilde yer aldıklarını vurgulayan Bolat, "Bu noktada başta mücevherat ürünü, tekstil, hazır giyim, makine, gıda, tarım, demir çelik, otomotiv, yan sanayi gibi ürünlerin ihracatını yapıyoruz. 2 ülkenin değerli liderleri 100 milyar dolar hedefine bağlılar. Biz de bu hedefe doğru koşuyoruz. Şu anda gelecek yıl inşallah 40 milyar doları aşacağız. Ondan sonraki süreçte orta vadede 50, 60 yükselişimiz devam edecek" açıklamasında bulundu.

"ABD ile iş birliğimizi daha büyük rakamlara yükselteceğiz"

Türkiye ABD ilişkileri hakkında da bilgi veren Bolat, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye ABD ilişkileri sadece mal veya hizmet ticareti kapsamında değil aynı zamanda enerji iş birliğimiz var, savunma iş birliğimiz var ve de yatırımlarda da oldukça etkileyici rakamlara sahibiz. ABD'den ülkemize gelen yaklaşık 15, 7 milyar dolar doğrudan yatırımlar var. 2 binin üzerinde ABD'li firma Türkiye'de üretim yapıyor, ihracat yapıyor, istihdam sağlıyor. Türkiye'den de ABD'ye giden 13,4 milyar dolar doğrudan yatırımlar var. Daha yüksek ölçeklerdeki firmalar tarafından yapılıyor. Bizim bakanlık olarak uzak ülkeler stratejimiz ve hedef ülkeler stratejimiz kapsamında yer alan ABD ile inşallah ticaret, yatırım, enerji iş birliğimizi daha büyük rakamlara yükselteceğiz."

"ABD'den önemli beklentiler içindeyiz"

Türkiye'ye uygulanan gümrük vergilerini kötünün iyisi olarak değerlendirdiklerini dile getiren Bolat, "Ama bu çerçevede ülkemizin haklarını ve çıkarlarını koruma konusunda Amerikan dış ticaretten sorumlu Yüksek Temsilci ve Ticaret Bakanlığı ile görüşme turlarımız yapılıyor. Bu noktada ABD'nin Türkiye'den dış ticarette fazla verdiği gerçeğinden hareketle biz de tabii ABD'den önemli beklentiler içindeyiz. Bu çerçevede görüşme maratonumuz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Dış ülkelerle kazan kazan temelinde ticaret ilişkilerimizi arttırma çabası içindeyiz"

Ticaret diplomasisine büyük önem verdiklerini söyleyen Bolat, "Bu alanda göreve geldiğimizden bu yana 155'in üzerinde ülke Ticaret Bakanlığı'yla görüşmelerimiz, toplantılarımız, imzaladığımız anlaşmalarla ülkemizin dış ticaret politikasını yönetmeye gayret ediyoruz ve burada dış ülkelerle kazan kazan temelinde ticaret ilişkilerimizi arttırma çabası içindeyiz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat'a hediye takdimi yapıldı ve 'İhracatını en hızlı geliştiren üye' 'E-ihracat başarı' ve 'Teknoloji ve inovasyon' alanında 3 ödül şirketlere verildi. - ANKARA