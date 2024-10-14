Ticaret Bakanı Bolat: 2026'da Tek Haneli Enflasyon Hedefleniyor

DÜNYA Odalar Federasyonu Genel Konsey Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "OVP'nin (2025-2027) temel amacı, enflasyonu kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürmek, dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde büyüme potansiyelimizi artırmak, yapısal reformlara dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırmak ve refahı artırarak geliri toplumumuzun tüm kesimlerine daha adil bir şekilde dağıtmaktır. Orta vadeli programın tamamlanmasından önce bile, 2026 yılı sonuna kadar tek haneli enflasyon hedefine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey Toplantısı'na katıldı. 72 ülkeden 800 temsilciyle buluşan Bolat, yatırımcıları Türkiye'nin yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet etti. Türkiye'nin IMF'ye göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olduğunu ifade eden Bolat, "Gümrük Birliği sayesinde AB ile köklü ve iyi entegre olmuş ekonomik ilişkilerimiz var. Önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği'ni güncellemeyi hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüyen ve modernleşen ekonomimizde ektiğimiz tohumların meyvelerini almaya başladık. Bu toplantının uluslararası ticaret ve iş birliği bağlamında hem ülkemize hem de ortaklarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

'TÜRKİYE IMF'YE GÖRE DÜNYANIN 11'İNCİ BÜYÜK EKONOMİSİ'

Bakan Bolat, "2003 ile 2023 yılları arasında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme ortalaması yüzde 5,4 oldu ve aynı dönemde kişi başına düşen gelir iki katından fazla arttı. Küresel ekonomiyi çevreleyen darboğazlara ve tedarik zinciri kesintilerine rağmen, Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 5,1'lik istikrarlı büyümesini korudu. Türkiye'nin GSYİH'si ilk kez 1 trilyon dolarlık GSYİH ölçütünü aşarak 1,2 trilyon dolara ulaşırken, Türkiye IMF'ye göre dünyanın 11'inci büyük ekonomisi oldu. Türkiye'nin hızlı ekonomik büyümesi, küresel zorluklara rağmen devam eden güçlü performansında belirgindir. Türkiye ekonomisi, küresel olarak en hızlı büyüyen ekonomilerden biri haline gelerek kayda değer bir büyüme gösterdi" şeklinde konuştu.

'DAHA FAZLASINI BAŞARMA YOLUNDAYIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıldan bu yana hedeflerin birçoğuna başarıyla ulaşıldığını dile getirirken, "Ayrıca cari hesabımız ağustos ayında 4,3 milyar dolar fazla verdi. Böylece cari hesabımız son 5 yılın en yüksek aylık cari hesap fazlasını verdi. Ağustos 2024'te yıllık cari açık, Ocak 2022'den bu yana en düşük seviye olan 11,3 milyar dolara geriledi. Bu, esas olarak mal ve hizmetlerdeki dış ticaret performansımızdan kaynaklanan önemli bir başarıdır. Geçtiğimiz yılki konferansta vurguladığımız hedeflerin çoğuna ulaştığımızı vurgulamak isterim. Daha fazlasını başarma yolundayız" dedi.

'CARİ AÇIĞIN 2025 YILINDA YÜZDE 2 OLMASI BEKLENMEKTEDİR'

Bakan Bolat, "GSYH'ye oranının 2025 yılında yüzde 2 olması beklenmektedir. Bu dönemde ihracat çeşitliliğinin artırılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi cari açığın iyileşmesine yardımcı olacaktır. 2026 yılına kadar cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,6'ya, dönem sonunda ise yüzde 1,3'e düşmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

'2026 SONUNA KADAR TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılının sonuna kadar enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmeyi hedeflerken, "OVP'nin (2025-2027) temel amacı, enflasyonu kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürmek, dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde büyüme potansiyelimizi artırmak, yapısal reformlara dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı artırmak ve refahı artırarak geliri toplumumuzun tüm kesimlerine daha adil bir şekilde dağıtmaktır. Orta vadeli programın tamamlanmasından önce bile, 2026 yılı sonuna kadar tek haneli enflasyon hedefine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.