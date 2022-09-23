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Bakan Bilgin: "(Vergi dilimi) O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak.

Ekonomi Haberleri

Bakan Bilgin: '(Vergi dilimi) O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak.

Bakan Bilgin: "(Vergi dilimi) O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak.

Bakan Bilgin: "(Vergi dilimi) O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilene ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması, daha da önemlisi kriz dönemlerinde bunun sabitlenmesi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Asgari Ücret Ekonomi Haberler

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