Bakan Bilgin: "Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bilgin paylaşımında güvenlik korucularının emekli aylıklarını yükselttiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Güvenlik korucularımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak. Hayırlı olsun." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi