Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi: Ay sonunda tamamlamış olacağız - Haberler

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası tarafından düzenlenen "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi'ne katıldı. Memur ve memur emeklisi tarafından merakla beklenen 3600 ek gösterge konusuna ilişkin Bakan Bilgin'den önemli bir açıklama geldi.

"ENFLASYONUN SEBEBİ PANDEMİ"

Enflasyonun birçok sebebi olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, "Temelinde pandeminin meydana getirdiği sorunlar var. Arkasından ise dünyada enerji fiyatlarındaki artış, üretimdeki maliyetlerdeki artış petrol ve doğalgazdaki artış ve bizim ülkemizin buna hazırlıksız yakalanması" diye konuştu.

"ENFLASYON FARKINA KARŞI KORUMA SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Bilgin, enflasyona karşı çalışanların korunacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Bizim önümüzde Temmuz ayında biliyorsunuz sadece enflasyon farkı değil, emekçilerin karşılaştıkları bu enflasyon tahribatına karşı daha geniş korunmasını sağlayacak düzenlemeleri yaptığımızı, hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim.

"ÇALIŞMALAR BİTTİ, SON DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ"

Sadece kamu çalışanlarının, memurların, işçilerin değil aynı zamanda emeklilerimizle ilgili hazırlıklarımız var. 3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak."