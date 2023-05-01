Bakan Bilgin: '3600 ek göstergeyi 1. dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenleyen kanun teklifimiz hazır'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, hükümet olarak çalışma hayatının bekleyen sorunlarını çözdüklerini söyledi. Bu sorunların öncelikli olanlarından bir olan kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu hatırlatan Bilgin, "3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak" diye konuştu.

Vedat Bilgin, sözleşmeli kamu çalışanlarının da kadro sorununu çözdüklerini ve memurlara refah payı verdiklerini de belirterek, asgari ücrette ve tüm çalışanların asgari ücret kadar olan gelirinde vergiyi kaldırarak tarihi bir adım attıklarını ifade etti.

Bakan Bilgin, seçimleri kazanacaklarını sözlerine ekleyerek, çalışma hayatındaki tüm sorunları çözmek için 15 Mayıs'tan itibaren çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANKARA