Bakan Bayraktar: Filomuza kattığımız dev sondaj gemileri göreve hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filomuza kattığımız dev sondaj gemilerimiz göreve hazırlanıyor. Filomuzun en yeni üyeleri olan Yıldırım Karadeniz'de, Çağrı Bey ise Somali denizlerinde ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirecek. Mavi Vatan'da ve okyanuslarda bayrağımızı dalgalandıran bu güçlü simgeler teknik kapasitemizin ve kararlılığımızın en somut nişaneleridir. Kendi filomuz, milli teknolojimiz ve mühendislerimizle enerjideki büyük hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımda, Yıldırım ve Çağrı Bey sondaj gemilerinin tanıtımını içeren bir video da yer aldı.