Bakan Bayraktar: Türkiye Nükleer Rönesansa Gidiyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye şu anda nükleer rönesansa gidiyor. Enerjisini verimli kullanan, yenilenebilir kaynakları devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığını en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye'yi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ETÜ) gerçekleştirilen 'Hidroelektrikte Yenilikçi Projeler Günü' programına katıldı. TOBB ETÜ Hidro Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada sergilenen ve hidrolik santraller için yerli firmalar tarafından geliştirilen 15 projeyi yerinde inceledi. Projeler hakkında bilgi alan Bayraktar, ayrıca Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT'ı ve yerli otomobili Togg'un geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü Ar-Ge merkezini yerinde inceledi. Bakan Bayraktar, daha sonra Togg'un yeni modeli T10F'nin direksiyonuna geçerek üniversite kampüsünde tur attı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin artan enerji talebini destekleyip, yeterli kapasiteyi üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ülkemiz büyüyor, nüfusumuz artıyor, ekonomimiz büyüyor. Her şeye rağmen ekonomimiz büyüyor, ihracatımız artıyor. Dolayısıyla muazzam şehirleşme devam ediyor ülkemizde. Artan muazzam bir enerji talebi var. Elektrik talebi belki daha da büyüyecek. Onun için talep böyle büyürken, ihtiyacımız olan şey bunu karşılayacak tabii kapasitelerin kurulması. 1'inci sorunumuz bu artan talebi karşılamak. Güvenilir bir şekilde karşılamak, sürdürülebilir bir şekilde karşılamak. Herhalde herkes ucuz elektrik istiyor. Ucuz bir şekilde karşılamak istiyoruz. 2'nci üstesinden gelmemiz gereken iş, Türkiye'nin maalesef enerjide dışa bağımlılık meselesi. Yani bu konu, o kadar önemli bir konu ki bu konu ekonomimizin üzerindeki en önemli kırılganlık alanlarından bir tanesi. Türkiye'nin mutlaka ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi kaynaklarıyla maksimum düzeyde karşılaması lazım. Onun için burası önemli. Ülkemiz önemli bir su ülkesi, önemli bir su kaynağımız var. Bunu en verimli, etkin şekilde kullanmamız lazım. Ama önce yenilenebilir kaynakları kullanmamız lazım. Güneşimizi, rüzgarımızı, enerjimizi verimli kullanmamız lazım" dedi.

'EKONOMİMİZİ DEKARBONİZE ETMEMİZ LAZIM'

Türkiye'nin önümüzdeki 30 yıl içerisinde karbon nötr bir ekonomi haline geleceğini söyleyen Bayraktar, "Yani bizim ekonomimizi dekarbonize etmemiz lazım. Bütün bunları yaparken yani artan talebimizi karşılarken dışa bağımlılığı düşürürken aynı zamanda emisyonlarımızı da düşürmemiz lazım. Daha çok üretmemiz lazım. Türkiye şu anda petrol ve doğal gazla yaklaşık yurt içi ve yurt dış üretimiyle yüzde 15-16'larda ihtiyacını karşılıyor. Çok iyi işler yaptık ama daha çok yapmamız lazım. Hem yurt dışında çok yoğun; Libya'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Afrika'da yoğun bir şekilde petrol ve doğal gaz arayan bir Türkiye var. Türkiye'nin madenlerini ekonomisine katması lazım. Sanayimizin en önemli girdilerinden bir tanesi maliyet açısından, emisyon açısından ve sürdürülebilirlik açısından en önemli yakıtlardan biri olan nükleer enerjiden Türkiye'nin istifade etmesi lazım. Akbük'deki santralimiz bunun için var. Türkiye şu anda nükleer rönesansa gidiyor. Enerjisini verimli kullanan, yenilenebilir kaynakları devreye almış bir Türkiye, nükleeri yapmış, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığını en aşağı düşürmüş, inşallah bağımsız hale gelmiş bir Türkiye'yi hedefliyoruz" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ SADECE BİR ALTERNATİF'

TOBB Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu, enerji sektörünün gelişim ve dönüşüm sürecinin, yatırım ortamında öngörülebilirlik sağladığını belirterek, "İş dünyamıza da güçlü bir güven veriyor. Yenilenebilir enerji ve yerli üretim yönünde gösterdiğiniz kararlı duruş, Türkiye'nin enerji teknolojisi üreten ve ihraç eden ülke olma iddiasını büyütüyor. Yenilenebilir enerji artık sadece bir alternatif değil, yeni ana akımın ta kendisidir. Rüzgar ve güneşle beraber hidroenerji de bu sistemin sigortasıdır" dedi.