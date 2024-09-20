Bakan Bayraktar Türkiye'nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformunu İnceledi

Bakan Bayraktar Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformunu inceledi

Bayraktar: "Bu tesis bizim Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda şu anki üretimimizi ikiye katlayacak"

Sakarya gaz sahasında hizmete girecek platform 4.4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak

ÇANAKKALE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen yüzer üretim platformunu inceledi. Çanakkale'de demirlenen yüzer üretim platformunu limanda yapılacak işlemlerin ardından Filyos limanına hareket edecek. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, perşembe günü saat 08.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Yüzer üretim platformunda incelemelerde bulunmak için Çanakkale'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte platform hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan Bayraktar tesisin helikopter pistinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

4.4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak

Tesisin 2026 yılında faaliyete geçtiğinde günlük 10 milyon metreküp üretim gerçekleştireceğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ilkine şahit oluyoruz. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunu bugün nihayet ülkemize getirdik. Yaklaşık 51 günlük seyahatten sonra şu anda bu tesis ülkemize ulaşmış durumda, Çanakkale'deyiz. Bu tesis bizim Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda şu anki üretimimizi ikiye katlayacak. 10 milyon metreküp üretimi 20 milyon metreküpe çıkaracak. Bu sayede ileride 4.4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını burada sağlayacağız. Özellikle gemi demiyoruz bu bir sanayi tesisi. 10 milyon metreküp günlük üretimi burada gerçekleştireceğiz. Deniz tabanından aldığımız gazı işleyip yaklaşık 180 kilometre mesafedeki karada BOTAŞ'ın hattına bağlayacağız. Bu tesis denizdeki üretim üssümüz olacak. Bizim ilk üretim üssümüz Filyos'taki kara tesislerimiz. Orada günde 6 milyon metreküpün üzerinde üretimimizle 2.2 milyon hanemize ulaştırıyoruz. Orada 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkacağız. Buradaki üretim üssümüzü de 2026 yılında faaliyete geçirdiğimizde ise toplam 20 milyon metreküplük üretime ulaşacağız. Bu yıllık 7 buçuk milyar metreküp üretime tekabül eder. Bu da ülkemizin ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar hale getirecek. Dolayısıyla bizim için çok önemli ve tarihi bir gün" diye konuştu.

3 futbol sahası büyüklüğündeki tesiste 140 personel çalışacak

Devasa büyüklüğe sahip üretim tesisinin Türkiye'nin enerjisine enerji katacağını ifade eden Bakan Bayraktar, "Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde yani 300 metre uzunluğunda ve 58 metre genişliğinde devasa bir tesis. Bu tesisi ülkemize getirip Çanakkale'de kendi limanlarımızda yapılması gereken işlemler var. Daha sonra önümüzdeki yıl bu tesis Filyos'a hareket edecek. Filyos'taki limanımızda aktivasyon işlemleri tamamlanacak. Sonrasında ise 20 yıl boyunca üretim yapacağı lokasyona göndereceğiz. Orada 20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküp üretimle ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak ve devam edecek. 20 yıl boyunca kalacağı lokasyonda 20 özel çapayla deniz tabanına sabitlenecek. Her gün bu tesiste vardiyayla birlikte 140 personel çalışacak. Karadaki ekiple birlikte 165 kişi 7-24 çalışacak. Tesisimiz milletimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

İhtişamına yakışır isim konulacak

Henüz ismi belli olamayan tesisin ihtişamına yakışır bir isim arayışında olduklarını aktaran Bayraktar, "Yüzer üretim platformumuzun elbette ki bir ismi olacak. Biz isim önerileri üzerinde çalışıyoruz. En nihayetinde de bunları değerlendirip cumhurbaşkanımıza da arz ederiz ve bu tesisin büyüklüğüne ve ihtişamına yakışır şekilde isimle görev yerine uğurlarız" şeklinde konuştu.

"Bu yıl Karadeniz'de keşif amaçlı sondaj yapmayı planlıyoruz"

Karadeniz'deki üretim planlaması hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, "Faz 1'deki çalışmalarımız biraz önce ifade ettiğim gibi devam ediyor. Yani 6 milyon metreküp günlük üretimi geçtik ama toplam 12 kuyuyla 2025 yılındaki ilk çeyrek hedefimiz 10 milyon metreküp. Dolayısıyla faz 1 o anlamda tamamlanmış olacak. Faz 2 için bu üretim üssünü planlamıştık. Bundan da biraz önce ifade ettiğim gibi 10,5 milyon metreküplük bir üretim yapacağız. Ama onun bir kısmını bu tesisin iç kullanımı için, iç ihtiyacı için kullanacağız. Yaklaşık 10 milyon metreküp belki biraz üzerindeki gazı da karaya vereceğiz. Bunları yaptığımızda da biz inşallah 2026 yılı içerisinde yaklaşık toplam 9 milyon hanemize yetecek kadar doğalgazı kendi tesislerimizden ve kendi sahalarımızdan üretmiş olacağız. Tabii Karadeniz'deki faz 3 çalışmalarımız şimdiden devam ediyor. Belki bir ikinci üretim üssü platformuyla beraber bu çalışmalara devam edeceğiz. Ama bir taraftan üretimi arttırma hedefiyle hareket ediyoruz. Bir taraftan da daha önce de ifade etmiştim Abdülhamid Han gemisini Karadeniz'e uğurlarken bir taraftan da yeni keşifler için de bu gemilerimizin müsaitlik durumlarına göre bu sene Karadeniz'de bir tane yeni keşif amaçlı sondaj inşallah yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek" dedi.

Oruç Reis Somali'ye uğurlanacak

Oruç Reis gemisinin yakın zamanda yurt dışı görevlerine başlayacağını açıklayan Bakan Bayraktar, "Bu arada tabi bugün üretim üssü burayı konuşuyoruz ama çok yakın bir zamanda Oruç Reis gemimizi de yurt dışı operasyonumuzun ilk ayaklarından birisi olan Somali'ye uğurlayacağız. Orada 3 boyutlu sismik, orada Türkiye petrollerine verilen 3 tane lisans kapsamında yaklaşık her biri 5 bin kilometre kare. 15 bin kilometre karelik bir lisans alanında 3 boyutlu sismik çalışmasını inşallah gerçekleştirecek. Onun için de bir uğurlama merasimi belki yine sizlerle beraber yaparız. Üretim üssünün bu endüstriyel tesisin üst tamamlama ve alt tamamlama işlemleri burada yapılacak. Bunların bir kısmı burada tamamlanacak bir kısmı için Filyos'a gideceğiz. Özellikle Güverte altı işlemlerle alakalı buradaki Türkiye'nin en büyük kuru havuzlarından bir tanesinde bu çalışmaları bitireceğiz. ve bir kısım tabi ki üssün üzerindeki tesislerin sökümü ve yenilerinin zaten şu anda yapımı, imalatları devam ediyor. Onların da burada takılması söz konusu olacak. Ama diğer tamamlama işlemleri, aktivasyon işlemleri ve 20 yıl boyunca bu faaliyetini sürdürmesi için sertifikalandırma işlemleri Filyos'ta tamamlanmış olacak, 2026 yılı içerisinde" dedi.