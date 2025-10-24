Haberler

Bakan Bayraktar: Türkiye'nin Elektrik Gücü ve Yenilenebilir Enerji Oranı

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül ayı elektrik verilerini açıkladı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 121 bin 418 megavat olurken, güneş enerjisinin toplam içindeki payı yüzde 19,9'a ulaştı. Ayrıca, yerli kaynakların toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 71 ile rekor kırdı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, eylül ayında 121 bin 418 megavat olarak gerçekleşti. Güneş enerjisi kurulu gücümüzün toplam içindeki payı yüzde 19,9'a ulaştı. Başka bir değişle toplam kurulu gücün 5'te 1'i güneşten" dedi.

Bakan Bayraktar, yazılı açıklama yaparak, eylül ayı elektrik verilerini değerlendirdi. Bayraktar, " Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, eylül ayında 121 bin 418 megavat olarak gerçekleşti. Elektrik kurulu gücünde artış devam ederken yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselmeyi sürdürdü. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,6'sına karşılık gelen 74 bin 746 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamı 38 bin 363 megavatı bulurken bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı ise yüzde 31,6 olarak kayıtlara geçti" dedi.

Bakan Bayraktar, sadece güneşin payının yüzde 19,9 olduğunu belirterek, "Başka bir değişle toplam kurulu gücün 5'te 1'i güneşten. Rüzgarı da eklediğimizde toplam kurulu gücün yüzde 31,6'sının bu iki kaynağa dayalı olduğunu görüyoruz" dedi.

'YERLİ KAYNAK YÜZDE 71'

Bayraktar, eylül sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payının 86 bin 219 megavata ulaşıp, yüzde 71 ile rekor kırdığını kaydetti. Türkiye'deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacını, sadece rüzgar ve güneş santrallerinden üretilen elektrikle karşılandığını hatırlatan Bakan Bayraktar, "Yaptığımız hamlelerle hem elektrik sektörümüzü geliştiriyor hem de büyük bir dönüşüme imza atıyoruz. Yenilenebilir enerjide 2002'de 12 bin megavat olan kurulu gücü bugün yaklaşık 75 bin megavat seviyesine getirdik. Türkiye bu sayede yenilenebilir enerji alanında dünyada 11'inci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya çıktı. Rüzgar ve güneşte 38 bin megavatı aşan kurulu gücümüzü gelecek 10 yılda 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
