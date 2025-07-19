Türkiye, 2 Yeni Sondaj Gemisiyle Dünyanın En Büyük 4. Deniz Enerji Filosuna Sahip

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye, 2 yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4'üncü deniz enerji filosuna sahip" dedi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye, iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4'üncü deniz enerji filosuna sahip. Bu sadece bir filo değil; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır. Görev başındaki enerji kahramanlarımızın rotası net; Enerjide tam bağımsızlık" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın paylaştığı videoda da Türkiye'nin enerji filosunun üyeleri Kanuni, Yavuz, Fatih, Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri ile Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi yer aldı. Yapay zeka desteğiyle hazırlanan videoda gemilerin birer robota dönüştüğü, omuzlarında Türk bayrağı yer alan robotların asker selamı verdiği görüldü.