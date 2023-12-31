Bakan Bayraktar: "Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki 3 ayda Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek. 2024 yılı sonuna geldiğimizde, 100 bin varil üretim hedefine ulaştığımızda da açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak." dedi.

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nu ziyaret eden Bayraktar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bayraktar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun yıllar terörle anılan Şırnak'ta Cumhuriyet tarihinin karadaki en büyük petrol keşfinin yapıldığını söyledi.

Buradaki petrol üretiminde kısa bir sürede 30 bin varil seviyesine ulaşıldığını vurgulayan Bayraktar, "Önümüzdeki 3 ayda Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek. 2024 yılı sonuna geldiğimizde, 100 bin varil üretim hedefine ulaştığımızda da açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak." diye konuştu.

Bayraktar, Şırnak'ı bir enerji üssü olarak tanımladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece petrol değil, burada madenler, jeotermal kaynaklar, güneş santralleri, rüzgar santralleri olacak. Dolayısıyla adeta enerji üssü haline gelmiş bir Şırnak hedefliyoruz. Bunun en önemli projelerinden biri Gabar'daki petrol. Bugün bu sahalarda 30 civarında kuyu açtık. 23 kuyudan şu anda üretim yapıyoruz, günlük yaklaşık 30 bin varillik bir üretim var. Hedefimiz, bu üretimi 2024 sonunda 100 bin varile çıkarmak. Bu sayede, sadece bu bölgeden Türkiye'nin günlük ihtiyacının yüzde 10'unu karşılamış olacağız."

Bölgede istihdam imkanlarının da artacağına dikkati çeken Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız, Aile ve Gençlik Bankası ile gerek Gabar'da gerek Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiflerimizin gelirlerinin milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda sarf edilmesi ile alakalı bir vizyon ortaya koymuştu. Bu yasalaştı, Meclis'imizden geçti. Dolayısıyla biz buradaki petrol üretimini artırdıkça önce gençlerimiz, ailelerimiz başta olmak üzere buradaki zenginliği, refahı tüm milletimize yaymış olacağız. Bu bölgede istihdam imkanları artacak. 1200 kişiye şu anda burada istihdam sağlıyoruz. 2024 yılının sonuna kadar 100 kuyuya çıktığımız gün bu rakam yaklaşık 5 bine çıkacak ve istihdam imkanları daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Hakkari, Van ve Siirt gibi illerde de petrol arama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Van'da kış koşulları nedeniyle başlayamadık ama ilk çeyrekte orada da başlamayı hedefliyoruz. Lokasyonumuzu tespit ettik. Türkiye'nin her yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Biz Türkiye'de, ülkemizin ihtiyacı olan petrol ve doğal gaz nerede varsa onu bulmak için çalışmalarımıza ve gayretlerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin mutlaka enerjide dışa bağımlılığını düşürmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"828 yerleşim yerine doğal gaz gitmiş durumda"

Türkiye'nin yerli doğal gaz üretimi çalışmalarına da değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"2020 yılında Sakarya Gaz Sahası'nda yine Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yapmıştık. Çok kısa bir sürede, dünya tarihinde rekor olabilecek bir sürede kıyıdan 170 kilometre ötedeki doğal gazı karaya çıkardık. 20 Nisan 2023'te karada gazı yaktık ve bugün Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen gaz evlerimizde kullanılıyor. Şebekeye bağlı ve biz onu BOTAŞ hatlarından tüketim noktalarını taşıyoruz. Üretimin daha artmasını bekliyoruz ve hedefliyoruz. İlk etapta 10 milyon metreküpe, ondan sonra da günlük 40 milyon metreküpe çıkıp, Türkiye'de konutların doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede üretime çıkmayı hedefliyoruz."

Bayraktar, Türkiye'de doğal gazın birçok alanda kullanıldığını ifade ederek, "Bundan 21 yıl önce sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Bugün bulunduğumuz Şırnak da dahil olmak üzere 81 ilde doğal gaz kullanılıyor. 828 yerleşim yerine doğal gaz gitmiş durumda. 2018 yılından beri Şırnak'ta doğal gaz var. Şırnak'ın doğal gaz gitmemiş ilçelerine de önümüzdeki süreçte doğal gazı götürmek istiyoruz. Bunu kendi ürettiğimiz, kendi gazımızla yapmak istiyoruz. Onun için Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını düşürme noktasındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, açıklamalarının ardından Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nun 26 No'lu Sondaj Kulesi'ni ziyaret etti.