Bakan Bayraktar: Sakarya Gaz Sahası'nda Günlük 8,8 Milyon Metreküp Gaz Üretimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 8,8 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Nisan sonuna kadar bu rakam 9,5 milyon metreküpe ulaşacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 18. IICEC Enerji ve İklim Forumu'na katıldı. Bakan Bayraktar, Türkiye'de enerji piyasalarının mevcut durumu ve gaz sahalarında üretilen doğalgaz miktarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda doğalgaz üretiminin Nisan ayı sonuna kadar 9,5 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi. Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 8,8 milyon metreküp gaz üretiyoruz. 3,8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılıyoruz. Nisan ayı sonunda doğalgaz üretimimiz bu sahada 9,5 milyon metreküpe ulaşacak. Yıllık 7,5 milyar metreküp doğalgaz üreteceğiz. Yeni keşifler için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enerji dönüşümünde önceliğimiz enerji verimliliği"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü konusunda önceliğinin enerji verimliliği olduğuna da dikkat çekti. Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji verimliliği konusunda çok büyük potansiyeli var. Enerji dönüşümünde önceliğimiz enerji verimliliği. Kapsamlı bir enerji dönüşümü vizyonuyla ilerliyoruz. Son 3 yılda ortaya koyduğumuz enerji yoğunluğunu düşürme politikalarımızı sürdüreceğiz" sözlerini ifade etti.

"Terörden temizlenen Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretimi yapılıyor"

Gabar'da üretilen petrol miktarına ilişkin de konuşan Bayraktar, "Türkiye'de arama yapmanın önünde farklı engeller vardı. Bu engelleri aşarak terörden temizlenen Gabar'da petrolü bulduk. Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Çok daha büyük potansiyel var" diye konuştu.

"Diyarbakır'da ankonvansiyonel üretim ile ilgili yeni bir ortaklık oluştu"

Ankonvansiyonel enerji üretimi ile ilgili program içinde çalışmalar yaptıklarını da açıklayan Bakan Bayraktar, "Türkiye mutlaka ankonvansiyonel üretim ile ilgili bir program içinde olmalı. Diyarbakır'da 4 sahada ankonvansiyonel üretim ile ilgili yeni bir ortaklık oluştu. Amerikalı şirketlerle Türkiye petrolleri arasında ortaklık oluştu. Türkiye önümüzdeki yıllarda muazzam bir oyun değiştirici etkisi olacak bir sürece giriyor. Trakya ve Güneydoğu'daki sahalarda da stratejimizi kararlılıkla uygulayacağız. Petrol ve Doğalgaz yok söylemini kenara koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL