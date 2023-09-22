Bakan Bayraktar, Madencilik Sektörü Temsilcileriyle Buluştu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da madencilik sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Madencilik sektörümüzün kıymetli temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Önümüzdeki dönemde cari açıkla mücadele konusunda yer altı kaynaklarımızı katma değerli şekilde ekonomiye kazandırmak en temel önceliklerimizden biri olacaktır' ifadelerini kullandı.