Bakan Bayraktar, Maden Kazasında Hayatını Kaybeden Madenci İçin Taziye Mesajı Yayınladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elazığ'da bir maden ocağındaki kazada hayatını kaybeden madenci için taziye mesajı yayımladı. Olayda üç madenci yaralı kurtarılırken, bir madenci hayatını kaybetti. Bakanlık, kazanın sebeplerini araştırmak için inceleme başlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Elazığ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kazada hayatını kaybeden madenci Hasan Coşkun için taziye mesajı yayımladı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın Palu ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kazada göçük altında kalan 3 madencimiz yaralı olarak kurtarılırken maalesef 1 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, hayatını kaybeden madenci Hasan Coşkun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Bayraktar, "Olayın sebeplerinin aydınlatılması için Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup süreç yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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