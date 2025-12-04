Bakan Bayraktar: Maden ihracatımız 6 milyar doları aşacak / Haber eklendi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Geçen yıl 6 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 11 ayda ulaştığımız 5,1 milyar dolar seviyesinin yıl sonunda 6 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen 'Sorumlu Madencilik Zirvesi'ne katıldı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin maden zenginliği ve maden çeşitliliği açısından oldukça büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin maden çeşitliliğinde dünyada 7'nci olduğunu aktaran Bayraktar, 2024 itibarıyla sektörün 363 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Bakan Bayraktar, "Geçen yıl 6 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 11 ayda ulaştığımız 5,1 milyar dolar seviyesinin yıl sonunda 6 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum. Madencilikte 2002'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) payı binde 6'larda iken hedefimiz, bu oranı yüzde 5 seviyesine yükseltmek. İş sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeden, çevreye rağmen değil çevreyle uyumlu bir biçimde, ham madde olarak değil katma değerli hale getirerek ara ürün ve uç ürüne dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.

'LİTYUM KARBONAT ÜRETİMİNDE İLK ÜRÜNÜ ELDE ETTİK'

90'ıncı kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla Eti Maden ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nü tebrik eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"İhracat şampiyonumuz Eti Maden, bor madeninde geçtiğimiz yıl 2 milyon 500 bin ton satışla 1 milyar 322 milyon dolarlık gelir elde ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yer altı zenginliklerimizi katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla bor karbür ve ferrobor üretim tesislerini hayata geçirdik. Ayrıca Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Kırka'da yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışıyoruz. Nadir toprak elementleri (NTE), son dönemde dünyada olduğu gibi bizde de oldukça gündem olan bir konu. Her ne kadar bazıları bu meseleden yeni haberdar olsa da Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğümüz, Eskişehir Beylikova'daki NTE sahasında ilk çalışmaları gerçekleştirdi. Sahanın Eti Maden'e devriyle Beylikova'da arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık ve 125 bin metrenin üzerinde sondaj gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 694 milyon ton ile dünyada tek sahada en büyük ikinci NTE kaynağını tespit ettik. Üretime yönelik olarak pilot tesisi 2023'te devreye alırken, 2'nci faz olan endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına da devam ediyoruz. Hedefimiz; 2026'da endüstriyel tesisin temelini atmak, 2 yıl içerisinde de bu tesisi hayata geçirmektir. Ancak bir kez daha ifade etmek isterim, bu sahayı devlet eliyle işleteceğiz. Kurduğumuz pilot tesise dahi tahammülü olmayanların, bu tesisi yaptırmamak için mahkemeye koşanların bir anda kağıttan kaplan kesilip madenlerimizi sattırmayız demelerine bu konuda çıkardıkları dedikodulara itibar etmeyiniz."

'KRİTİK MADENLERİ HUKUKİ GÜVENCEYE KAVUŞTURDUK'

Bayraktar, madenlerde dışa bağımlılığı bitirmek istediklerini vurgulayarak, "Bu yıl içinde 'Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler Raporu'nu yayımladık. Böylece ülkemiz için kritik ve stratejik önemi olan toplam 37 maden türünü belirledik. Türkiye'nin stratejik ve kritik madenlerini ilk kez hukuki güvenceye kavuşturduk. Bu madenleri artık özel bir statüde değerlendiriyoruz. Bu alanda arz güvenliği, stok ve üretim planlamaları ile teşvik mekanizmalarını içerecek bir yol haritası hazırlığı içindeyiz. 'Kritik Madenler Strateji Belgesi'ni kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Bayraktar, "Hedefimiz yeni düzenlemelerle madencilik sektörümüze sermaye katkısı yapacak gerek risk sermayesi gerekse uluslararası sermayeyi ülkemize çekecek düzenlemeleri yapmak, İstanbul Finans Merkezi'nde maden borsamızı hayata geçirmek. EPİAŞ bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusunu yaptı. Kurulun en kısa sürede bu konuda gerekli izni vermesini bekliyoruz" dedi.

'NİJER'DE ALTIN ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Türkiye'nin, çok önemli bir altın ithalatçısı olduğunu söyleyen Bayraktar, "Cari açığı düşürme noktasında bu altın ithalatını azaltmamız gerekiyor. Bunun için yurt içi ve yurt dışında altın üretimini arttırmalıyız. Şu anda 30-40 tonları bulan yıllık üretimimizi 100 tonlara çıkarmamız ve yerin altındaki bu değeri ekonomimize kazandırmamız lazım. Altın üretimi noktasında sadece ülkemizde değil, Asya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada çalışmalar yürütüyoruz. Nijer'deki altın sahasında faaliyetlerimizin ilk fazını tamamladık. Ülkemiz dışında altın üretimine ilk olarak inşallah Nijer'de başlayacağız. Benzer şekilde, Özbekistan'da da altın başta olmak üzere farklı maden türlerine yönelik arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu ülkelere ek olarak, Pakistan, Azerbaycan, Fas, Kırgızistan, Libya ve Suriye'de madencilik alanındaki faaliyetlerimizi somut projelere dönüştürme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradan siz değerli yatırımcılarımıza şunu söylemek istiyorum. Yurt dışında geliştireceğiniz projelerde devlet şirketlerimiz sizin yanınızda olacak. Ortaklıklar yoluyla farklı ülkelerde birlikte çalışabiliriz" açıklamasında bulundu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,