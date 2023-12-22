Üye Girişi
Haberler

Bakan Bayraktar İstanbul'da ziyaretler gerçekleştirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Sarıyer'deki Karadeniz Vakfı'nı ziyaret eden Bayraktar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, enerji alanında bağımsızlık hedefiyle çalıştıklarını ve ülkeyi daha müreffeh bir seviyeye taşımak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Sarıyer'deki Karadeniz Vakfı'nı ziyaret eden Bayraktar, faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığına geçen Bayraktar partililerle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapmak, ülkemizi enerji alanında tam bağımsız kılabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak büyük bir gayret ve samimiyetle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu uğurda, milli çıkarlarımız neyse, ülkemizin faydasına, milletimizin yararına olan neyse onu tatbik edeceğiz, uygulayacağız. O politikalarla ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye, daha ileri seviyeye, büyük ve güçlü Türkiye hayaline ulaştırmak için gayret ediyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Alparslan Bayraktar Karadeniz İstanbul Sarıyer Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Süper Kupa maçı nerede, hangi statta oynanacak? FB - GS Süper Kupa maçı hangi stadyumda oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title