Türkiye, 4. Büyük Deniz Enerji Filosuna Sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iki yeni sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip. Bu sadece bir filo değil; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır. Görev başındaki enerji kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık." - ANKARA