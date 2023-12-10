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Bakan Bayraktar: Gazze'de İnsan Hakları Çiğneniyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazze'de insan haklarının çiğnendiğini ve insanlığa dair değerlerin katledildiğini belirtti. Bayraktar, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, umarım bu acıların bir uyanışa vesile olacağını dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümünde dünyanın, varılan mutabakattan çok uzakta olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor. Umarım çekilen bu acılar herkes için bir uyanışa vesile olur."

Kaynak: AA / Ekonomi

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