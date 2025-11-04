Bakan Bayraktar: Gabar, Terörsüz Türkiye'nin Örneği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye'nin" en somut örneğinin Gabar olduğunu belirterek, "Terörün karanlığı değil, artık Gabar'da emeğin ve umudun ışığı parlıyor." dedi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Gabar'ın Terörsüz Türkiye idealinin en somut örneği olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye'nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar'da emeğin ve umudun ışığı parlıyor."