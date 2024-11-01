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Bakan Bayraktar: Enerji Desteği 1 Trilyon TL'yi Bulacak

Bakan Bayraktar: Enerji Desteği 1 Trilyon TL'yi Bulacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep'te yaptığı açıklamada, elektrik ve doğal gaz alanında sağlanacak desteğin toplamda 1 trilyon TL'yi bulacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltarak kendi enerji kaynaklarını üretme hedefini vurguladı.

Bakan Bayraktar: 'Elektrik ve doğal gaz alanında vereceğimiz destek 1 trilyon TL'yi bulacak'

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanayi sitesindeki esnaf ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, daha sonra Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek kentteki çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Bakan Bayraktar son olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.

AK Parti ziyaretinde konuşan Bakan Bayraktar, İsrail'in ortaya koyduğu akılalmaz bir zulmün Gazze'de devam ettiğini anlatarak, savaşın Lübnan'a sıçradığını ve yarın nereye geleceğinin bilinmez olduğu ifade etti. Böyle bir ortamda çok çalışmak gerektiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bölgemizin nasıl bir sıkıntı yumağı içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Burnumuzun dibine gelmiş bir savaş. İsrail'in ortaya koyduğu akıl almaz bir zulüm Gazze'de devam ediyor. Lübnan'a sıçradı yarın nereye geleceği bilinmez. Dolayısıyla böyle bir ortamda bizler de çok daha teyakkuz halinde olarak çok daha fazla çalışacağız. Türkiye'nin enerji talebi artmaya devam ediyor. Türkiye çok büyük bir iddia ortaya koydu. Artık doğal gazı ithal ederek değil, kendimiz üreterek dışa bağımlılığımızı düşürmemiz lazım dedik ve bugün dünyanın en modern deniz filolarına sahip bir devlet haline geldik. Bugün 3 milyon hanenin doğal gazını kendimiz üretiyoruz. Her geçen gün üretimlerimizi artıracağız yeni keşifler yapacağız. Daha çok üretime ihtiyacımız var, nüfusumuz her geçen gün artıyor. Bu enerjinin bir kısmını da çevre ülkelerden sağlamakla alakalı da büyük bir hedefimiz var. Bu anlamda devletimiz güçlü özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın bu sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Hem elektrikte hem doğal gazda yaptığımız destekler, 2025 yılında neredeyse 1 trilyon lirayı bulacak."

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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