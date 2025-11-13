Bakan Bayraktar'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."