Bakan Bayraktar, Çin'de Ulusal Enerji İdaresi Başkanı ve enerji şirketlerinin yöneticileriyle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de diplomatik temaslar kapsamında Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ile görüştüklerini belirterek, "Özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji konusunda önemli işbirliği fırsatlarımız olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Çin ziyaretine eşlik etti.

Bayraktar, üç gün süren ziyarette, Çin'in enerji yönetimi ve bu alanda öne çıkan firmalarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin "enerjide merkez ülke" olma hedefi doğrultusunda yürütülen diplomasi trafiğinin hız kesmeden devam ettiğini, Çin'de de yoğun enerji diplomasisi yürüttüklerini aktardı.

Çin ile somut projeleri ele alındı

Bayraktar, temaslar kapsamında 6 ayrı enerji firmasının yöneticileriyle bir araya geldi.

Pekin'de Çin'in önemli enerji şirketlerinden Energy China, Wison, Honghua ve Dongfang'ın üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Bayraktar, Energy China ve Dongfang ile Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerine ilişkin büyük ölçekli yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bayraktar, "Halihazırda ikinci yüzer üretim platformunun üretimini gerçekleştiren Wison ile mevcut çalışmaları ve yeni işbirliği imkanlarını ele aldık. Honghua ile de petrol üretim ekipmanları ve servis hizmetleri konusunda ortak çalışma alanlarını görüştük." bilgisini verdi.

Shanghai Elektrik, Dongfang ve State Grid yöneticileri ile Tianjin'de görüştüklerini aktaran Bayraktar, "Ülkemizde özellikle yenilenebilir enerji alanında hem elektrik üretimi ve iletimi hem de ekipman üretimi konularında büyük ölçekli yatırım yapmalarına yönelik fırsatları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Bakan Bayraktar, Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ile görüşme gerçekleştirdi. Bayraktar, NSosyal hesabından da Hongzhi ile görüşmesine ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzaladığımız 'Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' kapsamında hayata geçirmek istediğimiz somut projeleri ele aldık. Özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji konusunda önemli işbirliği fırsatlarımız olduğunu düşünüyoruz. Bunları hayata geçirmek için de hükümetler arası anlaşmaların önemli olduğuna inanıyoruz."