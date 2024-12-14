Bakan Bayraktar, Batman'da Yeni Petrol Arama Çalışmaları Başlatıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025 yılı içerisinde Batman'da başlatacakları yeni petrol arama çalışmaları kapsamında 250 yeni personel alınacağını açıkladı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bayraktar, Bölge Müdürü Murat Karataş ve birim müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Bayraktar, Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'nü ziyareti sırasında çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Batman'da 2025 yılı içerisinde yeni petrol arama sahalarının açılacağını duyuran Bakan Bayraktar, "Petrol bakımından zengin olan ilimizde arama ve üretim faaliyetlerimizi artırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Batman'da yeni bir arama hamlesi başlatıyoruz. Bunun için önümüzdeki yıl 250 yeni kardeşimize TPAO ve TPIC bünyesine istihdam sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. - BATMAN