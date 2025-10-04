Bakan Bayraktar: Amerika ile 43 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması İmzalandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Amerika ile enerji anlamında yaptığımız anlaşma şu; 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Benim enerjiye ihtiyacım var mı, var. Bunu bir yerden almam lazım. Ucuz neresi veriyorsa, ben gazı oradan alırım. Bizim en ucuz gazımız, Karadeniz gazı tabii. Türkmenistan'dan sonra en ucuza ülkemize gelecek gaz" dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, bir dizi programa katılmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Bayraktar, Valilik ile Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından AK Parti Samsun 95'inci İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Bayraktar, "Biz sıvılaştırılmış gazı da ülkemize almaya başladık. Bunun için önemli altyapı yatırımları yaptık. Gemiyle taşıdığımız sıvılaştırılmış gazı bir gazlaştırıyoruz, tesislerde gazlaştırıp evlerimize getiriyoruz. Bunların karın ağrıları başka. Cumhurbaşkanımızın New York ve Washington'daki ziyaretinde bir sürü şey uydurdular. Bunların zihniyeti, kendi belediyelerindeki yolsuzlukları, yabancı ülkeler ve batılı ülkeler destek olmadıkları için onları şikayet ediyorlar. Destek arıyorlar. Beklentileri şu; Cumhurbaşkanımız bu ziyarette istediğini alamayacak, bu ziyaret kötü geçti olacak. Siyasi ezikliğin ve kompleksin bir ifadesi. Gayet güzel görüşmeler oldu. Amerika ile enerji anlamında yaptığımız anlaşma şu; 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Benim enerjiye ihtiyacım var mı, var. Bunu bir yerden almam lazım. Ucuz neresi veriyorsa ben gazı oradan alırım. Bizim en ucuz gazımız, Karadeniz gazı tabii. Ondan sonra, Türkmenistan'dan sonra en ucuza ülkemize gelecek gaz. 2027'de başlayıp 17-18 yıl sürecek. Belediye yönetmekten aciz, çöpleri toplamaktan aciz, suya yüzde 100'lerin üzerinde zam yapan, zam yaptığı gibi suyu da tedarik edemeyen zihniyetin bunu anlamasını beklemiyoruz" dedi.

'70 YILLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR'

Türkiye'nin 70 yıllık rüyası Akdeniz Akkuyu'daki hayal gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Bakan Bayraktar, "Akkuyu Nükleer Santrali. Bizdeki malum istemezük aklı, 'Nükleer de yapmayalım' diyorlar ama nedense tüm imkanlardan istifade etmeye devam ediyorlar. Akkuyu'daki yatırım, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış sermaye yatırımı. Yatırım 20 milyon doların üzerinde. Dünyada 400 üzerinde nükleer reaktör var. Bize gelince neden sorun oluyor? Bize kesintisiz enerji lazım. Nükleer, en çevreci ve en temiz kaynak. Biz oradan üretmezsek, ithal kömürle üretiyoruz, ithal doğal gazla üretiyoruz. Bunlar pahalı kaynaklar. 2050 yılına kadar Türkiye 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olacak. 2023 ve 2024'te elektrik ve doğal gazdaki desteğimiz, 900 milyar liranın üzerinde. 2025 yılında yaklaşık 593 milyar lira destek var. Biz adeta Gabar'da 'Terörsüz Türkiye' ile alakalı küçük bir kesit sunduk aslında. O bölge terörden arınınca biz oralarda petrol ve doğal gaz aramaya gittik. 2021 yılının Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Şu anda 3 bin gencimizin çalıştığı devasa bir üretim yerine dönüştü. Yıllık ekonomimize katkısı en az 2 milyar dolardan bahsediyoruz. Bugün 80 bin varil ürettiğimiz, Gabar bölgesi. Bizim hala enerji ihtiyacımız sürüyor" diye konuştu.

'DÜNYADA 4'ÜNCÜ BÜYÜK FİLOYA SAHİP ÜLKEYİZ'

Bakan Bayraktar, "Sadece enerjiye her yıl 60 milyar dolar vererek orta gelir tuzağından çıkmakta zorlanıyor. 2 çözümü var. Sanayi yatırımları; bakıyorsunuz 30-40 dolara telefon yapıyor, bin dolara satıyor. Sonra modeli değiştiriyor tekrar satıyor. ya katma değerli bir üretim yapacağız ya da Türkiye'nin mutlak suretle dövizi içeride tutacak tedbirleri alacağız. Türkiye dünyada 4'üncü büyük filoya sahip ülke konumuna geldi. Petrol ve doğal gaz arayan, kendi sondajını yapabilen bir ülke haline geldik. Bu çok önemli bir vizyonun eseridir. Birilerinin dediği gibi 'Bizim Akdeniz'de ne işimiz var' gibi düşüncemiz olsaydı, 'Kiralık gemilerle sondaj yaparız çıktı çıktı, çıkmadı başka kapıya bakarız' deseydik, bunların hiçbirisini yapamazdık. Bugün 4 milyon hanede kendi gazını kullanan bir Türkiye var. Daha yolun başındayız. Önümüzdeki yıl bu vakitler, diyeceğiz ki 'Türkiye artık 8 milyon hanesine doğal gazı kendi gazından veriyor.' 2028'de 16 milyon haneye çıkacağız. Üretimimizi 4 katına çıkaracağız. Türkiye'de aranmadık bir yer bırakmayacağız. Samsun'un açıklarında rezerv olabileceğini düşündüğümüz keşif ihtimali olan lokasyonlarda 2026'da inşallah sizlerle paylaşacağız" dedi.

