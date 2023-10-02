Bakan Bayraktar, ADIPEC 2023 Açılış Seremonisine Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ADIPEC 2023 açılış seremonisine katıldı. Bakan Bayraktar, enerji ve iklim krizi yaşandığı günlerde ülkelerin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için yenilikçi ve kapsayıcı politikalar geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ADIPEC 2023 açılış seremonisine katıldı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ADIPEC 2023 kapsamında düzenlenen açılış seremonisinde bakanlar oturumuna katıldık. Enerji ve iklim krizi yaşadığımız şu günlerde ülkelerin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için yenilikçi ve kapsayıcı politikalar geliştirmesi zorunluluktur. Enerji arz güvenliğini sağlamak, daha adil ve eşit bir sistem kuracak şekilde enerji dönüşümünü hızlandırmak için tüm paydaşların iş birliği içinde çalışması önem arz etmektedir" dedi.