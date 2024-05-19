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Bakan Bayraktar, petrol üretim alanında incelemelerde bulundu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde petrol ve doğalgaz mühendisliği fakültesinde eğitim gören öğrenciler ile petrol üretim alanında incelemelerde bulundu. Bakan Albayrak, üretim hedeflerini açıkladı ve genç mühendis adaylarına mesleklerinin önemini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde petrol ve doğalgaz mühendisliği fakültesinde eğitim gören öğrenciler ile Şehit Esma Çevik petrol üretim alanında incelemelerde bulundu. Bakan Albayrak, "Bugün 42 bin 500 varile ulaşmış durumdayız. İnşallah Haziran ayında 50 bin varil ara hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Bakan Albayrak, petrol ve doğal gaz mühendisliği öğrencileri ile birlikte çıktığı Gabar Dağı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, bugünün çok özel bir gün olduğunu, ve etrafında genç petrol ve doğal gaz mühendisi adayları olduğunu söyledi. "Buraya gelirken dedik ki, gençlerimiz de olsun ve ümit ediyorum bu kardeşlerimiz mezun olduklarında inşallah bu sahalarda belki daha yeni yapacağımız keşiflerde bizlerle beraber olacaklar" diyen Bakan Albayrak, "Onlara seçtikleri mesleğin ne kadar isabetli olduğunu, Türkiye'nin önünde ne kadar büyük bir imkan olduğunu ve büyük bir potansiyel olduğunu bir anlamda göstermek istedik. Dolayısıyla bu Gabar ziyaretimiz onlar ile beraber gerçekleşiyor" dedi.

"2024 sonuna kadar da 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz"

Bugün 42 bin 500 varile ulaşıldığını belirten Bakan Albayrak, "İnşallah Haziran ayında 50 bin varil ara hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bizim bu bölgede irili ufaklı 14 toplam bölgemiz var. Bunun 4'ünde şu anda üretim yapar haldeyiz. Bu üretimi de buradan arttırmayı hedefliyoruz ama diğer 10 bölgede mutlaka sismik çalışmalarımız devam ediyor, sondaj hedeflerimiz var. Dolayısıyla tümü ile baktığımızda Gabar bölgesi hakikaten Türkiye için inşallah oyun değiştirici, Türkiye'nin petroldeki o kötü talihini yenecek bir bölge haline gelecek. Bunun dışında da çalışmalarımız Kör Kandil bölgesinde aramalarımız çok yakın bir zamanda başlayacak. Burada çok büyük bir operasyon sürüyor. Yaklaşık 350 kilometrelik yol çalışmaları 600 kilometreye kadar çıkacak. Dolayısı ile bir taraftan yolları yapıyoruz, bir taraftan buraya makinalarımızı, kuyularımızı, kulelerimizi getiriyoruz ve bu çalışmalar ile inşallah 2024 sonuna kadar da 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımız gün de ülkemizin ekonomisine çok ciddi bir katkı vermiş olacağız. Ama gidilecek daha çok yolumuz var" diye konuştu.

Burada 2 bin 750 kişinin çalıştığını aktaran Bakan Bayraktar, "Bu sayı daha da artacak. Bu bölgenin istihdamına da çok ciddi katkı sağlamış olacağız. Türkiye'nin ihtiyacı olan büyüklükler hakikaten fazla. 1 milyon varil bizim ihtiyacımız var. Türkiye'nin ham petrol olarak. Dolasıyla inşallah üretim rakamlarımız arttıkça farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim rakamlar ciddi anlamda büyüyor. Çünkü biz artık burada 225 tankerle bu petrolü taşıyoruz. Şimdi mutlaka boru hattına ihtiyacımız var. 37 kilometrelik bir boru hattı ile buradan petrolü İdil'e taşıyoruz. Oradan da Irak-Türkiye petrol boru hattı ile inşallah Dörtyol ve Ceyhan'a götüreceğiz. Yani adım adım hedeflerimize ulaştıkça önümüze projeler ve alternatifler elbette olacaktır" şeklinde konuştu.

"23 Mayıs'ta Göktepe-2 kuyusunu bu anlamda kazacağız"

Karadeniz'deki keşfi hatırlatan Bakan Bayraktar, "Şu anda onun üretimi ile ilgili yoğun bir mesai harcıyoruz. Gemilerimiz, ekipmanlarımız, ekibimiz onunla yoğunlaşmış durumda. Oradaki üretimi arttırmayı hedefliyoruz. Ama ara ara bu gemilerin 15-20 günlük bir boşluğunda mutlaka bir boşluk üretip yeni keşif kuyularında çalışmamıza koymuş durumdayız. 23 Mayıs'ta Göktepe-2 kuyusunu bu anlamda kazacağız. Oradan da gaz beklentimiz var. Ama biz sonraki keşif kuyumuzda inşallah Batı Karadeniz'de bir petrol hedefli bir kuyu kazacağız. Ama bunlar daha keşif kuyusu. Bu sondaj bitmeden bir şey söylemek doğru olmaz" ifadelerinde bulundu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Fakültesi öğrencilerinden Fatma Çetinkaya, daha önce terör ile anılan Gabar Dağı'nda alınan güvenlik önlemleri ile Türkiye'nin en büyük petrol üretim merkezi haline geldiğini ifade etti. Çetinkaya, "Ben çok heyecanlı ve mutluyum şuanda burada bulunduğum için. Buralar daha önce terör olayları ile anılmış olabilir ama güvenlik önlemlerinin arttığını ve çok değerli petrol rezervlerinin burada olduğunu biliyoruz. Çok heyecanlıyız, süper bir ekip var. Bizden çok umutlular. Buda bize cesaret veriyor, azim veriyor. Çalışıp ülkemize yararlı olabilmek için. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Umarım ileride mesleğimde en iyi şekilde yapabileceğime inanıyorum ekip arkadaşlarımın desteğiyle" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Alparslan Bayraktar Türkiye Üretim Güvenlik Terör Enerji Spor Ekonomi Haberler

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