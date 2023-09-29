Baicheng'de tuzlu ve alkali topraklar ekilebilir hale getiriliyor

Jilin eyaletinin batısındaki tuzlu ve alkali topraklar, tahıl tedariki için yeni bir büyüme noktası haline geliyor. Baicheng kentinde tuzlu ve alkali toprağın ekilebilir araziye dönüştürülmesi için çalışmalar yürütülüyor.

1. Baicheng'den çeşitli görüntüler

3. Baicheng'den çeşitli görüntüler

Jilin eyaletinin batısındaki tuzlu ve alkali topraklar, tahıl tedariki için yeni bir büyüme noktası haline geliyor.

Baicheng kentinde tuzlu ve alkali toprağın ekilebilir araziye dönüştürülmesi için çalışmalar yürütülüyor.

"İlk olarak, yeni bir çeltik türünü ekmeden önce arazinin dönüştürülmesi yaklaşımını benimsiyoruz. Bu çeltik türünü yetiştirmeden önce toprağın ıslah edilmesi gerekiyor. Ancak stratejimizde bir değişiklik yaptık. Artık öncelikli olarak tuza ve alkaliye dayanıklı türleri yetiştirmeye odaklanıyoruz. Ekime hazır olduklarında bunları tuzlu ve alkali toprağa ekiyoruz. Bu yaklaşım, toprak ıslahından kaynaklanan masraflardan tasarruf etmemizi sağlıyor.

İkinci olarak, suyun korunmasına özen gösteriyoruz. Su tasarrufu sağlayan alkali arıtımını önerdik. Tuzlu ve alkali topraktaki aşırı tuz ve alkali, geleneksel olarak bol miktarda suyla yıkama ve sulama yoluyla giderilir. Uygun bilimsel yönlendirme olmaksızın uygulanırsa, bu yöntem büyük miktarlarda su kaynağının israfına yol açabilir. Araştırmacılarımız şu anda farklı düzeylerde tuz ve alkali içeren topraklar için en fazla su tasarrufu sağlayan sulama yöntemlerini belirlemek üzere deneyler yürütüyor. Eş zamanlı olarak etkin tuz giderimi ve alkali azaltımını da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Baicheng kenti yıllar içinde topraklarını başarılı şekilde dönüştürdü.

Baicheng, art arda 9 yıldır Jilin eyaletinde en fazla çeltik üreten kent unvanını koruyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Baicheng'den bildiriyor. (XHTV)