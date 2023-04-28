BAİB, Marble İzmir'e 86 firma ile katıldı

Dünyanın en büyük mermer ve doğal taş fuarları arasında yer alan Marble İzmir Fair, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar büyük ilgi gösterdi ve 86 firma ile katılım sağlayarak fuara çıkarma yaptı.

Dünyanın en büyük mermer ve doğal taş fuarları arasında yer alan Marble İzmir Fair, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar büyük ilgi gösterdi ve 86 firma ile katılım sağlayarak fuara çıkarma yaptı. Antalya, Burdur ve Isparta'da çalışmalarını sürdüren BAİB üyesi doğal taş ihracatçısı firmalar, fuar çerçevesinde dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçılarla bire bir iş görüşmesi yapma imkanı buldu.

İzmir'de BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Akın, Süleyman Duran ve Ahmet Tekin ile BAİB TİM Delegesi Mehmet Özel temsil etti. Firmaların stantlarını tek tek ziyaret eden BAİB Yönetimi, ihracatçılarla yabancı firmaların fuara katılımı, ihracat görüşmeleri, sektörde yaşanan son gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirme imkanı da buldu. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, Marble İzmir'in geçmiş yıllara göre daha hareketli olduğunu ifade etti.

"Uyuyan dev uyanıyor"

Başkan Yardımcısı Küçükyaman, "Fuar, geçen yıla göre bu yıl daha hareketli. Özellikle Çinli ithalatçılar bu sene fuara daha büyük ilgi göstermiş durumdalar. Çinli ithalatçıların istekli olması sektörün geleceği adına oldukça olumlu. Özellikle blok mermer satışının yapıldığı alandaki ürünlerin yüzde 50'si satılmış durumda. Makinecilerin satış yapıp iş bağlantıları kurduğunu görüyoruz. Özetle kovid ile birlikte başlayan durağanlık sona ermiş durumda. 'Uyuyan dev uyanıyor' diyebiliriz" dedi.

Başkan Yardımcısı Küçükyaman, maden sahalarının ruhsatlandırılması sürecinde yaşananların, alınan harç ve payın yatırımcıların sektöre olan ilgisini azalttığının da görüldüğünü ifade etti.

"Sektörü hareketli günler bekliyor"

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ise yabancı alıcıların fuara olan ilgisinin sektörün geleceği adına ümit verici olduğunu kaydederek, "Fuara binin üzerinde firma katıldı. Bölgemizden katılan üye firmamız ise 86. Neredeyse 12-13 firmadan birisi Batı Akdenizli. Bu bölgemiz adına sevindirici. Dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçıların yanı sıra Çinli firmaların fuara büyük ilgi göstermesi de ülkemiz adına sevindirici. Kovid süreciyle birlikte sektörümüzün ihracatı geçmiş yıllara kıyasla bir nebze de olsa azalmıştı. Fuara katılan yabancı alıcıların ilgisine bakarak, önümüzdeki süreçte sektörümüzü daha hareketli günler bekliyor" diye konuştu.

Fuar çerçevesinde yabancı alıcılarla Batı Akdenizli firmalar B2B organizasyonunda bir araya gelerek, iş görüşmeleri de yaptı. - ANTALYA