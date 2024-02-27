BAİB Ekonomi Sohbetleri İş İnsanları ve Öğrenciler İçin Verimli Geçti

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ekonomi ve tarım alanında uzman iki davetli ile gerçekleşen BAİB Ekonomi Sohbetleri'nin iş insanları ve öğrenciler adına son derece verimli geçtiğini belirterek, "Asli görevimiz olan ihracatı geliştirecek çalışmaların yanı sıra ortaya bir vizyon koyacak etkinlikleri de gerçekleştirmeyi sürdürmek istiyoruz" dedi.

BAİB tarafından düzenlenen BAİB Ekonomi Sohbetleri'nin birincisi kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Programda İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ve Tarım Yazarı Gazeteci Ali Ekber Yıldırım katılımcılara dünya ve ülkemiz ekonomisi ile tarımı hakkında yaşanan son gelişmeleri aktardı. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen Ekonomi Sohbetleri'nde katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

Prof. Dr. Alkin, Ekonomi Sohbetleri'nde Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunup, beklentileri aktardı. Tarım Yazarı Gazeteci Yıldırım ise Türkiye tarımının yüz yılını değerlendirip, son bir asırda uygulanan tarımsal politikalara, sorunlara ve çözüm önerilerine, ülkemizin tarımsal üretim potansiyeline değindi. Tarım Yazarı Gazeteci Yıldırım, "Türkiye'nin güncel tarımsal verileri; gayri safi milli hasıla 58,6 milyar dolar, 2024 yılı tarımsal destek bütçesi 91,5 milyar TL, 2023 yılı tarımsal krediler 582 milyar TL, ihracat 30,2 milyar dolar, gayri safi milli hasılada tarımın payı yüzde 5,8, tarımda istihdam edilen kişi sayısı 5 milyon, bitkisel üretim 126 milyon ton, 16,5 küçükbaş hayvan, 52,3 milyon büyükbaş hayvan sayısı var" dedi.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, amaçlarının dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri, olabilecek senaryoları, beklentileri ve katılımcıların yanıt aradığı soruların cevaplarını bulabilmesi için BAİB Ekonomi Sohbetleri'ni düzenlediklerini kaydetti. Ekonomi ve tarım alanında uzman iki davetli ile gerçekleşen programın iş insanları ve öğrenciler adına son derece verimli geçtiğini kaydeden BAİB Başkanı Çavuşoğlu, asli görevimiz olan ihracatı geliştirecek çalışmaların yanı sıra ortaya bir vizyon koyacak etkinlikleri de gerçekleştirmeyi sürdürmek istediklerini kaydetti.

Ekonomi Sohbetleri'ne; Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu, ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Erdoğan, Antalya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Ercan Yavaş, ASKON Antalya Başkanı Onur Kaçar, MÜSİAD Kadın Antalya Başkanı Neslihan Yalçın, Genç ASKON Başkanı Özgür Gökhan Güzel, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Şahlan, Süleyman Duran, Ahmet Tekin, Mehmet Ali Can, ihracatçılar, iş insanları ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileri katıldı. - ANTALYA