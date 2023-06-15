Bahreyn-Bodrum karşılıklı uçak seferleri başladı

Bahreyn- Bodrum uçak seferleri başlatıldı.

Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, bugünden itibaren perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü Bahreyn- Bodrum arası uçuşlarına başladı.

Öğle saatlerinde Bahreyn'in başkenti Manama'dan kalkan uçakla Milas- Bodrum Havalimanı'na inen 39 yolcu, işlemlerinin ardından Bodrum ilçesine hareket etti.

Eylül ortasına kadar karşılıklı toplam 28 uçuşun gerçekleştirileceği uçuşlarda ise Airbus A321neo tipi uçakların kullanılacağı öğrenildi.