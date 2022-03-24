Bahçeşehir Üniversitesi ile Huawei Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı

Salgınla birlikte ortaya çıkan eğitimde dijitalleşme kavramı her geçen gün önemini artırırken, bu kapsamda bir araya gelen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Huawei Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Huawei açıklamasına göre, Giresun'un 1.700 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleştirilen zirveye, Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hussein Hai, Huawei Türkiye Araştırma ve İnovasyon Müdürü Dr. Sanem Tanberk, BAU Hibrit Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Ergün Akgün, Huawei Türkiye Kurumsal İş Grubu Teknoloji Yöneticisi Burak Bıçakhan ve ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAU Global Başkanı Enver Yücel, sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda Huawei ile birlikte çalışma yürüteceklerini belirterek, 55 yıllık bir eğitim kurumu olmaları nedeniyle oldukça zengin bir içeriğe sahip olduklarını ifade etti.

Eğitim, teknoloji ve sağlık sektörleri özelindeki teknoloji faaliyetlerinde Huawei ile çalışmaya karar verdiklerini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Bugün burada bir iyi niyet sözleşmesi yapacağız ve teknoloji alanındaki çalışmalarımızı, Huawei ile birlikte yürüteceğiz. Bütün eğitim grubu olarak 55 yıllık bir kurumuz. Oldukça zengin bir içeriğe sahibiz. Bunu teknolojiyle entegre ettiğimizde, insanlık ve kurumlarımız adına çok güzel işler yapmış olacağız. Eğitimde artık mekanların bir önemi yok. Dünyanın bütün mekanları öğrenmek için yeterli. Bakın Kulakkaya Yaylası bir kampüs. Biz burayı öyle teknolojilerle donatabiliriz ki eğitimlerimizin çoğunu burada yapabiliriz. Artık sınıfların, kampüslerin dışına çıkmamız lazım. Bu mümkün mü, mümkün. İşte buradaki tahta, bizi dünyanın her tarafıyla buluşturabiliyor. Öğretmen başına geçip yazı yazabiliyor. O zaman kampüslerin sınırları artık kalkmıştır. Yeter ki biz onun içini dolduralım, teknolojisini geliştirelim."

"İki global kurum güçlerini birleştiriyor"

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de teknoloji alanındaki global bir firmayla eğitim alanındaki global bir kurumun güçlerini birleştirdiğini belirterek, "İş birliğimiz, eğitim alanındaki yeni teknolojiler, özellikle 5G, büyük veri, nesnelerin interneti gibi alanlarda, eğitim entegrasyonları ve yenilikçi çözümlere geliştirmeye odaklanıyor. Bu alanda hem birlikte Ar-Ge çalışmaları yapacağız hem eğitimde bu yeni teknolojilerin katma değer yaratacağı alanlarda iyi örnekler geliştireceğiz hem de mühendislik fakültesi öğrencilerimiz için bu yenilikçi teknolojileri derslerimizde konumlandırarak, onların yeni teknolojileri daha hızlı anlamaları ve tasarlamaları için yardımcı olacağız. Burada, teknoloji alanındaki global bir firmayla eğitim alanındaki global bir organizasyon bir araya gelerek güçlerini birleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li ise Türkiye'nin kurumsal bir vatandaşı olarak, Türkiye'ye katkı sağlamak üzere en iyi şekilde çalışmaya devam ettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kodlama Maratonu projemizle gençleri yazılım alanına yönlendirip burs ve ödüllerle teşvik ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nin de bir üyesi olduğu ICT Academy Programı'yla, 20'den fazla üniversitede STEM alanlarında eğitim gören gençlere online ve yüz yüze kurslar sunuyoruz. BTK ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı liderliğindeki Yazılım Hareketi Programı'na destek olarak, gençlere yazılım eğitimleri veriyoruz. Huawei olarak, Türkiye'deki 20 yıllık kuruluş ve gelişim sürecimizde, Türkiye'deki dijitalleşme yolculuğunun her anına tanıklık ettik. Bilişim yeteneklerini geliştirme, yerelleştirme ve inovasyon alanlarındaki sürdürülebilir çalışmalarımızla, gelecekte çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile ülke ve endüstri için daha fazla değer yaratmak istiyoruz ve bu konuda özgüvenimiz tam."

Protokol kapsamında öğrenme platformu kurulacak

Konuşmaların ardından BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ile Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında "Huawei & BAU Öğrenme Platformu" adı altında ortak bir akademik platform oluşturulacak ve BAU'nun Huawei OpenLab ekosistemine katılımı sağlanacak. Bunun yanında, öğretim üyeleri ile araştırmacıların, eğitim teknolojilerine, ortak eğitim programlarına ve araştırma faaliyetlerine erişimi sağlanacak.

Ek olarak, dijital kampüs, 5G, eğitim teknolojileri, tıbbi uygulama ve inovasyon yönetiminde, yapay zeka uygulamalarının kullanımıyla ilgili ortak projeler de geliştirilecek. Bahçeşehir Üniversitesi, Uğur Okulları, Bahçeşehir Koleji ile Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerine, Huawei sertifika programlarına katılma imkanı sağlanacak. İş birliği kapsamında, Huawei'nin Digital Board IdeaHub platformu aracılığıyla, farklı öğretim senaryolarıyla sınıfların dijitalleştirmesi de sağlanabilecek.

Zirve, "Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler" ve "Akıllı Kampüsler ve Hibrit Eğitim" panelleriyle sona erdi.