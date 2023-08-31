Bahaş Holding, Üsküp'te villa projesini hayata geçiriyor

Bahaş Holding, Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün ilk ve tek lüks villa projesini hayata geçiriyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, riskli binaları dönüştürerek başta Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli Fulya, Üsküdar olmak üzere İstanbul'un pek çok bölgesini olası depreme karşı korumayı hedefleyen Bahaş Holding, yurt dışındaki ilk konut projesine start verdi.

80 villa ve 4 adet ticari alandan oluşan Bahaş Harmony Üsküp projesi, 22 bin 500 metrekare alanda ikiz villa şeklinde inşa ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, inşaat taahhüdü ve gayrimenkul alanında 100'e yakın dev projeyi tamamlayan bir marka olarak çok sayıda kentsel dönüşüm projesi geliştirdiklerini açıkladı.

Bahadır, çeşitli projeler üretmek üzere yurt dışına açıldıklarını ve işe de Makedonya ile başladıklarını belirtti.

Bahadır, şunları kaydetti:

"Yurt dışına açılmanın heyecanını yaşıyoruz. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bölgenin ilk ve tek lüks villa projesini kendi arazimiz üzerinde inşa ediyoruz. Projemiz 22 bin 500 metrekare alan üzerinde 201 metrekare büyüklüğünde 3+1 tipinde 80 ikiz villa ve 4 ticari alandan oluşuyor. İnşaatın kabası büyük ölçüde bitti. Villalar bahçeli, isteğe bağlı olarak havuzlu olarak inşa ediliyor. Yaklaşık 10 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiğimiz projede villalar bitmiş olarak 260 bin avroya satılıyor: Ancak bazı yatırımcılarımız villalarının içini özel yaptırmak istediklerinden bu rakam 220 bin avro civarı oluyor."

Bahadır, daha çok finansçıların, iş adamlarının, diplomat ve yöneticilerin ilgi gösterdiği projenin 2024 yılı son çeyreğinde teslim edilmesinin planlandığını belirtti.