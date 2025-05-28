Baharın Gelmesiyle Fide Tezgahları Hareketlendi

Baharın Gelmesiyle Fide Tezgahları Hareketlendi
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Baharın Gelmesiyle Fide Tezgahları Hareketlendi
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Bursa'da baharın gelişiyle birlikte fide tezgahları hareketlilik kazandı. Vatandaşlar, balkon ve bahçelerinde yetiştirmek üzere meyve ve sebze fidelerine yöneliyor. Fideler 20 ve 40 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Hem ekonomik, hem de organik...Fide tezgahları hareketlendi

Demeti 40 liradan satılan sebze ve meyve fideleri 45 gün sonra ürüne dönüşüyor

BURSA - Baharın gelişiyle birlikte fide tezgahları hareketlendi. Vatandaşlar balkon ve bahçelerinde yetiştirmek üzere meyve ve sebze fidelerine yöneldi. Tekli fideler 20, demet fideler ise 40 liradan satışa sunuluyor.

Bursa'nın tarihi pazarlarında meyve ve sebze fideleri tezgahlarda yerini aldı. Bahçesinde veya balkonunda kendi ürününü yetiştirmek isteyenler fide tezgahlarına yöneldi. Bahçesi olmayan birçok kişi ise balkon ve teraslarda saksıda yetiştirilebilecek biber çeşitlerini tercih ediyor. Fidelerin fiyatları meyve veya sebze ayırmaksızın, tek 20 lira demet halinde ise 40 liradan alıcılarını bekliyor. Sabah kahvaltılarında kendi yetiştirdiği organik ürünleri tüketmek isteyenler fide tezgahlarının yolunu tutuyor.

45 gün içerisinde meyve verecek

Fidelerin en geç 45 gün içerisinde hasat verecek hale geleceğini kaydeden Bursa Tuz Pazarı esnafı Şener Yiğit, "Bizde 20 ila 25 çeşit fide var. Genellikle bahçesi, balkonu olan kişiler alıyor. Tekler 20, demetler ise 40 liradan satılıyor. Demet almak daha mantıklı, en fazla 45 gün içerisinde fidesini alan kişiler sofrasına meyve ve sebzesini koyabiliyor. Biber çeşitleri saksıda veya bahçede yetişebiliyor. Ama diğer sebzeleri yetiştirmek biraz da bakım istiyor. Bir demet fideden sofraya konacak kadar meyve veya sebze alabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Ekonomi
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