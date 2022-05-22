Baharın gelişi en çok besicileri sevindirdi - Haberler

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Baharın gelişi en çok besicileri sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Ekonomi
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Baharın gelişi en çok besicileri sevindirdi Uzun ve yoğun geçen bir kış sezonu sonrası baharın gelmesi hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlerde ayrı bir sevinç yaşattı.

Baharın gelişi en çok besicileri sevindirdi

ERZURUM - Uzun ve yoğun geçen bir kış sezonu sonrası baharın gelmesi hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlerde ayrı bir sevinç yaşattı.

Geçen sene yaşanan kuraklığın ardından hayvan yemi ve otu konusuna birde kış aylarının uzun sürmesi eklendi. Bu sebepten dolayı hayvanlarını meraya bırakmayan yetiştiricilerde hayvanların beslenmesi yemlerin bitmesi ile zora girmişti.

Nihayetinde geç gelen Bahar aylarının başlangıcı ile yetiştiriciler hayvanları meraya bırakarak derin bir nefes aldılar.

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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