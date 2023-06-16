Bahar yağmurları buğdayda yüksek rekolte beklentisini arttırdı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bahar yağmurları, gelişimine katkı sunduğu buğdayda yüksek rekolte beklentisini arttırdı. Meteorolojik verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bahar aylarında uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Yağışlar göl, gölet ve barajları doldururken tarımsal üretime de katkı sağladı. Kurak geçen sonbaharda umutsuzluğa düşen çiftçilerin bahar yağmurları sonucu beklentisi arttı. Bölgede özellikle buğdayda yüksek rekolte bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bahar yağmurları, gelişimine katkı sunduğu buğdayda yüksek rekolte beklentisini arttırdı.

Meteorolojik verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bahar aylarında uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Yağışlar göl, gölet ve barajları doldururken tarımsal üretime de katkı sağladı.

Kurak geçen sonbaharda umutsuzluğa düşen çiftçilerin bahar yağmurları sonucu beklentisi arttı.

Bölgede özellikle buğdayda yüksek rekolte bekleniyor.

"Rekolte geçen yıla göre yüzde 25 artar"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine bahar yağmurlarıyla buğdayda rekolte beklentisinin yükseldiğini söyledi.

Kentte 1 milyon 220 bin dönüm alanda buğday ekildiğini ifade eden Aksoy, rekoltenin geçen yıla göre artacağını öngördüklerini kaydetti.

Özellikle buğday, arpa ve yulafta dane veriminin çok yüksek olduğuna işaret eden Aksoy, "Geçen yıl il geneli buğday rekoltemiz 640 bin tondu, bu sene 680 ile 740 bin ton arasında rekolte bekliyoruz. Bu yıl verimler üreticimizi sevindirdi. İnşallah bundan sonrada güzel yağışlar alırız ve ayçiçeğinde de rekoltemizi yükseltiriz." diye konuştu.

"Buğdayın durumu iyi görünüyor"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da geçen yıl 1 milyon 300 bin dekar alandan 640 bin ton ürün alındığını anımsattı.

Üreticinin geçen yıla göre yüksek rekolte beklediğini belirten Arabacı, "Buğdayın gelişim döneminde sık yağış alması verimi artıracaktır. Tabi ufak tefek yerlerde hastalıklar oldu ancak bu verimi yüksek oranda etkilemeyecek. Önceki yıllara göre verimin daha iyi olacağını bekliyoruz. Genel tabloya baktığımız zaman buğdayın durumu iyi görünüyor. Edirne'de erken eken üreticiler için buğday hasadı haftaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise geçen yıl buğdayda 1 milyon 20 bin ton rekolte elde ettiklerini hatırlattı.

Bu yıl 1 milyon 950 bin dekardan geçen yılki rakamın üzerinde bir rekolte beklendiğini ifade eden Saygı, "Çiftçimizin bu yıl emeğinin karşılığını alacağına inanıyorum." dedi.