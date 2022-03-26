Bahar temizliği için teknolojik seçenekler

Bahar temizliği için teknolojik ürünler tüketiciyle buluştu.

Baharın gelmesiyle evlerinde temizlik yapacaklar için teknolojik ürünler görücüye çıktı. MediaMarkt, 28 Mart tarihine kadar sürecek "Bahar Temizliği" kampanyası kapsamında teknolojik ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Bu ürünler arasında şarjlı, dik, torbasız ve robot süpürgeler ile ütüler dikkat çekiyor. Elektrikli süpürgeler, farklı kullanım alanlarına göre kendi içerisinde ayrışıyor. Süpürgeler arasında şarjlı ve dik süpürgeler pratik, kolay taşınabilir ve kullanım kolaylığıyla ön plana çıkarken daha büyük metrekareli evlerde ise kablolu torbasız süpürgeler ya da 1 saate varan şarj süreleri olan dik süpürgeler alternatifler arasında yer alıyor. Ayrıca robot süpürgeler de kullanıcıların ihtiyaç duyduğu seçenekler arasında bulunuyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi