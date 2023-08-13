Bahar aylarında koruma altına alınan kar dağları pazarda şerbet olarak satılıyor

Bahar aylarında koruma altına aldıkları ' Kar dağlarını' ağaç motoruyla kesiyorlar

3065 rakımlı zirvede küp hale getirilen kar traktöre yüklenip 5 saat süren yolculuğa çıkıyor

Dağın zirvesinden traktörle 5 saatte indirilen kar, ilçe merkezinde pazarda şerbet olarak gelir kapısı oldu

ANTALYA - Antalya'da 3065 rakımlı zirvede bahar aylarında örtü altına alınan 'kar dağları' yazın 3 ay boyunca ağaç motoruyla kesilerek hasat ediliyor. Dağın zirvesinden küpler halinde traktörle 5 saatte indirilen kar, pazarda şerbet yapılarak sıcak havalarda buz gibi ferahlık veriyor.

Batı Torosların en yüksek noktası olarak bilinen Kumluca ilçesinde bulunan 3064 rakımlı Kızlar Sivrisi Dağına bahar aylarında çıkan pazar esnafı zirvede bulunan kar dağlarını örtü altına alıyor. Örtüne altına alınarak sıcaklardan korunan kar aşırı sıcaklarda erimeyerek Eylül ayına kadar pazar esnafının geçim kaynağı oluyor. Devasa kar kütleleri ortalama gündüz 20, gece ise eksi 5 derecede erimeden 3 ay boyunca kendini koruyor. Kar yazın pazarlarda kar şerbeti satan esnafın geçim kaynağı oldu. İlçede yaşayan Ramazan Ulusoy eşini de yanına alarak haftada bir gün traktörüne binerek 3 saat yolculuğun ardından kar kütlelerinin olduğu dağa çıkıyor.

5 saat süren bir yolcuğun ardından ilçe merkezine getiriliyor

Burada ağaç motorları ile kesine karlar, önce çuvallara konuluyor daha sonra ise güneşten etkilenmeyecek şekilde tekrar üstü örtülerek römorka yükleniyor. Yüklenen kar, patika yoldan tekrar 5 saat süren bir yolcuğun ardından ilçe merkezine getiriliyor. İlçe merkezinde ise pazarda kar şerbeti yapılarak vatandaşlara ikram ediliyor. Antalya'nın kavurucu sıcaklarında tüketilen karlar buz gibi ferahlık veriyor.

"Nisan ve Mayıs ayında gelerek burada karı bastırıyorlar"

Kar dağlarını havadan drone ile görüntüleyen motokros tutkunu Şaban Dede, "Rakım yüksekliğimiz 3064. Bahar aylarında bu karları örtüyorlar. Sonra da pazara götürerek satıyorlar. Karın pazara ulaşma yolcuğu 5 saat sürüyor" dedi. 15 yıldır dağlardan kar taşıyan Ramazan Ulusoy, "3065 rakımlı Kızlar Sivrisi dağının eteklerinde bulunuyoruz: Her yaz bahar aylarında gelerek karlarımızın üzerini örteriz. Yazın da sıcaklar artında şehre indiriyorum. Hem sıcak havalarda milletimize hayır hem de ticaretimi yapıyorum" ifadelerine yer verdi.