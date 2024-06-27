Bahama bayraklı Marella Discovery Alanya'ya demirledi

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1810 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metrelik kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1810 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

"Marella Discovery" isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.