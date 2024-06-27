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Bahama bayraklı Marella Discovery Alanya'ya demirledi

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Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren Marella Discovery adlı kruvaziyer, Alanya Limanı'na demir attı. Gemide bulunan 1810 yolcu ve 743 personel, turistik yerleri ziyaret etti ve alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde Rodos'a hareket etti.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, 1810 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesinde limana demirledi.

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metrelik kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1810 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

"Marella Discovery" isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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