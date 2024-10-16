Üye Girişi
Haberler

Bahadır Çolak, Bandırma Ticaret Odası'nın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oldu

Bahadır Çolak, Bandırma Ticaret Odası'nın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Ticaret Odası'nda yönetim kurulu başkanlığına Bahadır Çolak oybirliğiyle seçildi. Çolak, bölgedeki ticaret hayatını canlandırmayı ve iş dünyasının büyümesine katkı sunmayı hedefliyor.

Bandırma Ticaret Odası'nda önemli bir değişiklik yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı'nın istifasının ardından 15 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Bahadır Çolak oybirliğiyle yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Çolak, iki yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

Bahadır Çolak, Bandırma Ticaret Odası'nın yeni başkanı olarak göreve başlamasıyla, bölgedeki ticaret hayatını daha da canlandırmayı hedefliyor. Özellikle yerel ve ulusal düzeydeki ekonomik gelişmelere uyum sağlayarak, Bandırma'daki iş dünyasının büyümesine katkı sunacak projelere ağırlık vereceğini belirtti.

Yeni dönemin, bölgenin ticari faaliyetlerinde yenilikçi ve sürdürülebilir adımlarla ilerlemesi beklenirken, Bahadır Çolak'ın liderliğinde Bandırma Ticaret Odası'nın daha aktif bir rol üstleneceği düşünülüyor. Çolak, yerel iş insanları ve sanayicilerle yakın işbirliği içerisinde çalışarak bölgeyi ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bandırma Ticaret Odası, bölgenin önemli ekonomik aktörlerinden biri olarak, hem yerel girişimcilere destek sunmaya hem de Bandırma'nın iş potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalara odaklanmaya devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi Yaşam

AK Partili isimden Destici'ye gönderme: Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?

"Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?"

 Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti? Ağabeyinden kafa karıştıran sözler

Rojin'in ağabeyinden kafa karıştıran sözler

 İşe, okula gidenler dikkat! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi

İşe, okula gidenler dikkat! Seferler iptal edildi
Kadın cinayetleriyle ilgili sözleri tepki çeken Latif Aydemir, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AÖL sınav tarihleri 2024: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi 28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Nevra Serezli kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli biyografisi! DHBT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: DHBT sonuçlarına nasıl bakılır? DHBT sonuçları açıklandı mı? Masterchef 16 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Esra Erol, Fatih Aydın bulundu mu? Fatih Aydın olayı nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? Polis memuru eşini öldürdü! Olay ne zaman, nerede oldu? Hasan Yalnızoğlu öldü mü, neden öldü? Hasan Yalnızoğlu kaç yaşında öldü, hastalığı nedir? Mehmet Pişkin neden intihar etti? Mehmet Pişkin kimdir? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 16 Ekim Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.