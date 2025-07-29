Bağımlılıkla Mücadele İçin Stratejik Eylem Planı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aileyi merkeze alan, kurumlar arası eş güdümle yürütülen bütüncül mücadeleyi daha da güçlendirerek, toplumsal farkındalığı artırmaya ve bağımlılıkla etkin mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Toplantıda 2024-2028 Stratejik Eylem Planı çerçevesinde kurumların yürüttüğü çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Yumaklı, "Toplantıda uyuşturucu, tütün, dijital bağımlılık ve yasa dışı bahis gibi alanlarda geliştirilen önleyici ve iyileştirici politikaları detaylı olarak ele aldık. Aileyi merkeze alan, kurumlar arası eş güdümle yürütülen bütüncül mücadelemizi daha da güçlendirerek, toplumsal farkındalığı artırmaya ve bağımlılıkla etkin mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.