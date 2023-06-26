Bağdat'ta kurban pazarlarında pahalılık şikayeti

Irak'ın başkenti Bağdat'taki kurban pazarlarında hareketlilik yaşansa da vatandaşlar, pahalılıktan şikayetçi. Bağdat'ın doğusundaki kurban pazarına gelen besiciler, talebin daha ziyade küçükbaş hayvanlara olduğunu belirtiyor. Bağdatlı müşteriler ise hayvanlara biçilen fiyatların yüksek olmasından sitem ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki kurban pazarlarında hareketlilik yaşansa da vatandaşlar, pahalılıktan şikayetçi.

Bağdat'ın doğusundaki kurban pazarına gelen besiciler, talebin daha ziyade küçükbaş hayvanlara olduğunu belirtiyor. Bağdatlı müşteriler ise hayvanlara biçilen fiyatların yüksek olmasından sitem ediyor.

Müşterilerin ilgisine sunulan küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 200 ile 400 dolar, büyükbaşların ise bin 700 ile 2 bin dolar arasında değişiyor.

AA muhabirine konuşan hayvan satıcısı Rahim Alvan, kurban pazarındaki hayvanların ithal olmadığını belirterek, fiyatlarının kilosuna göre belirlendiğini söyledi.

Satıcılardan Haşim Celil de bayram öncesi fiyatlarda artış yaşandığını ifade ederek, "İnsanlar da eskisi gibi hayvan alamıyor. Alım gücü düşük. Fiyatından dolayı küçükbaş hayvanlara rağbet daha çok." diye konuştu.

Hacı Ebu Havra da kurbanlık almaya geldiğini belirterek, kırmızı etin fiyatında artışa gidildiğini ve vatandaşların bayram için kurbanlık satın almakta güçlük çektiğini söyledi.