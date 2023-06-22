Bağcılar'da Güneş Enerjisi Santrali Kurulacak

Bağcılar Belediyesi ile Litvanya Merkezi Proje Yönetimi Ajansı arasında imzalanan "Bağcılar Enerji Kaynakları Etki Azaltma Projesi" kapsamında, ilçede güneş enerjisi santrali kurulacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi" projesinden destek alan Bağcılar Belediyesinin bir anlaşma daha yaptığı belirtildi.

Açıklamada, belediye ile Litvanya Merkezi Proje Yönetimi Ajansı arasında "Bağcılar Enerji Kaynakları Etki Azaltma Projesi" için imzalanan 142 bin avro değerinde finans destekli hibe sözleşmesiyle güneş enerjisi santrali kurulacağı bildirildi.

Sözleşmeyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasının ve karbon emisyonlarının azaltılmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, kurulacak güneş enerji santrali ile bir yılda 203,9 MWh (megawatt-saat) elektrik enerjisinin üretileceği, bu enerjiyle de Bağcılar'da yılda yaklaşık 100 bin 318 kilogram karbon salınımının önüne geçileceği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye genelinde projeye başvuran 26 belediye arasında yer alan Bağcılar'da, belediyeye ait birçok tesisin enerjisinin bu santral üzerinden sağlanacağı aktarıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, açıklamada, iklim değişikliğinin dünyadaki en kritik meselelerin başında geldiğini vurguladı.

Özdemir ayrıca, çalışmalarını ileri boyutlara taşıyacaklarını dile getirerek, "Bugünkü imza ile güneş enerji sistemiyle ilgili bir kaynak belediyemize tahsis edilmiş olacak. Bu anlamda önemli bir desteği almış bulunuyoruz. Belediye olarak da yenilenebilir enerji konusunda kapasitemizi ilerilere götürme gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.