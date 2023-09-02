Bağcılar Belediyesi Türkiye-Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı'nda Stant Açtı

Bağcılar Belediyesi, ilçede bulunan ve ihracat açısından önemli bir yer teşkil eden firmaların iş potansiyelini artırmak ve ülke ekonomisinin gelişimine destek olmak amacıyla İstamonu Fuarcılık tarafından düzenlenen Türkiye- Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı'nda (TRADEF2023) stant açtı. Türkiye ihracatının yüzde 3'ü olan 7.5 milyar dolar kapasitesinin var olduğu bir ilçe olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "İlçemizdeki birçok ulusal ve uluslararası ölçekteki firmalarmızın daha iyi boyutlara gidebilmesi adına kendileriyle işbirliğiyle çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah ticaretin kalbinin Bağcılar'da attığını standımızda duyurmuş olacağız" dedi.

İstamonu Fuarcılık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Ortadoğu Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı (TRADEF 2023), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuar, 3 Eylül Pazar günü akşamına kadar İstanbul Fuar Merkezi 3. Hol'de ziyaretçilerini bekliyor.

Turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektöründeki firmaların yanı sıra, kamu kurumları, üniversiteler, ticaret odaları ile yerli yabancı girişimci katılımcılarla buluşuyor.

"İŞ İNSANLARINA DESTEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

Bağcılar Belediyesi de Bağcılar'ın gelişimini sağlamak ve iş adamlarına destek olmak amacıyla amacıyla TRADEF'te stant açtı. Açılışta yaptığı konuşmada fuarcılığın Türkiye'de son yıllarda olağanüstü derecede geliştiğine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Özellikle Kastamonu'da başlayan TRADEF, bu sene gelişmiş bir boyutla İstanbul'da yürümeye devam ediyor. 100'e yakın şirketin, kurumsal yapının ve 20'ye yakın sektörün var olduğu bir boyuta ulaştı. İnanıyoruz ki ilerleyen süreçte de çok gelişmiş bir boyuta ulaşacaktır" dedi.

"KASTAMONULU İŞ DÜNYAMIZIN TEMSİLCİLERİNİ GÖRMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Kastamonu kökenli ticaret adamlarının fuarda ağırlıkta olduğunu söyleyen Özdemir, "Ticari anlamda çok büyük yapılar var olduğunu görüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Aynı zamanda meslek odalarında sivil toplum alanlarında önemli yerlerde Kastamonulu iş dünyamızın kıymetli temsilcilerini görmekten gurur duyuyoruz. Yine siyaset dünyasında Kastamonulu hemşehrilerimizin önemli görevler aldığını ve her geçen gün arttığını da biliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Kastamonu adına önemli bir gelişimin var olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"TİCARETİN KALBİNİN BAĞCILAR'DA ATTIĞINIZI DUYURACAĞIZ"

Türkiye ihracatında söz sahibi olan çok önemli firmaların olduğu Bağcılar'ın önemine de değinen Özdemir şunları söyledi:

"Türkiye ihracatının yüzde 3'ü olan 7.5 milyar dolar kapasitesinin var olduğu bir ilçeyiz. İlçemizdeki birçok ulusal ve uluslararası ölçekteki firmalarımızın daha iyi boyutlara gidebilmesi adına kendileriyle işbirliğiyle çalışmalar yürütüyoruz. 7 bin 200 ihracatçı firmanın bünyesinde bulunduğu İSTOÇ, Oto Center, Auto Mall, Matbaacılar Sitesi ve Basın Ekspres bandında otellerin yer aldığı önemli bir ilçeyiz. İnşallah ticaretin kalbinin Bağcılar'da attığını standımızda duyurmuş olacağız. Kuruluşumuzun 30'uncu yılını doldurduk bu süreçte kıymetli başkanlarımız atılımlar yaptı. Bizler de almış olduğumuz bayrağı çok ileri boyutlara taşımak istiyoruz. İş dünyasından gelen birisi olarak iş dünyasının fırsatlarını daha da artırarak iş dünyasının potansiyelini ilçemizde daha da iyi bir noktaya ulaştırma açısından bütün gayreti gösteriyoruz."